茅台超騰訊成內地市值最高企業　折射的問題應引起關注

內地白酒上市公司茅台市值最近超過騰訊。

雖然自今年以來已經連續下跌超過15%，但是因為科技股下跌幅度更大，截至10月18日，茅台仍然以2.35萬億的總市值超過了2.31萬億元市值的騰訊，排到了第三季度中國企業500強的市值榜首位置，繼而排在之後的三、四、五位分別是阿里巴巴、中國工商銀行和建設銀行。

這個對茅台有利的消息對中國經濟來說恐怕去就未必是好事。這麼說倒不是看不得茅台好，多數中國人其實都希望茅台能發展得更好，在做好自身白酒主業的同時，在股票市場也能繼續給投資者帶來高投資回報。

（極目新聞）

讓人不痛快的原因主要有以下幾個方面，一是這些年以來內地A股市場表現實在糟糕，都多少年了，市場還是萎靡不振的樣子，一點改善都沒有，實在有點讓人失望。

另一個更重要的原因是在一個科技競爭的時代，在中美科技圍堵與反圍堵的「準戰爭」狀態下，身為中國科技類頭部公司的騰訊在一年內股價居然斷崖式下跌了超過45%（其它科技類企業也跌跌不休），讓一家酒類企業拔得了頭籌。而且在目前的市值排行榜上，進入前十的科技類企業屈指可數，只有騰訊和阿里兩家，而且更嚴格地說，就連這兩家企業還不能完全說是科技類企業，只能說是網路平台公司。

相比之下，美國市場市值排行靠前的幾乎全是科技類企業，如排名第一的蘋果，排名第二的谷歌，排名第三的微軟，排名第四的亞馬遜，以及雖然有點沒落，但是仍然排名第六的臉書等，前十名中科技類公司佔了半壁江山。尤其是蘋果，僅這一家公司的市值，幾乎就等於全部中國網路科技企業的市值總和。

再就是關於銀行的排名。不是說銀行排名靠前有什麼不好，畢竟銀行現在也都是公司化運行，是現代經濟運轉核心要素，為經濟運行提供血液動能，實際上美國的前十位市值排行榜上也有銀行，如排行第五的巴郡哈撒韋公司本質上就是一家投資銀行，另外還有摩根大通和美林，分別排第七、八位。

騰訊控股

但是銀行終究是金融機構不是實體產業，和網路有點類似，具有某種程度的虛擬性質，銀行為市場提供血液，但是也具有典型的「抽水效應」，會瓜分社會財富，抽走企業利潤，所以不論全球哪個經濟體，銀行不合常理的規模化擴張與利潤劇增，往往都意味着實體產業的凋零。而這兩年中國經濟承壓下行，企業資產規模縮水，利潤大幅下滑，但是在社會經濟總利潤中銀行業的利潤水平卻創下新高。這背後的問題不能不引起反思。

我們都知道，公司市值說明不了全部問題，證券市場作為一個高度虛擬化的市場，並不能完全準確地反映經濟運行，尤其在中國，二者之間總是會有這樣那樣的落差，但是大體上，市場變化仍然能在一定程度上反映經濟變化，尤其能反映出市場熱度變化，通過分析不同類上市公司的市值分佈，仍能看出當前的經濟結構與未來一段時間的經濟潛力、產業發展方向等。

所以，從這個市值結構上看，坦率說中國在科技領域的差距和美國相比還是相當大的，美國在這方面仍然具有壓倒性競爭優勢。另外就是社會經濟資源在不同產業領域的投入分佈上，雖然中國多年前已經認識到科技是第一生產力，創新是第一動力，二十大業空前強調了科技的重要性，但是這些年在實際資源投入上，科技領域的投入仍然明顯不足，企業家、科技從業者以及投資界對國家科技未來的信心仍然有待提升。