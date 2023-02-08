不滿每月補貼降至不足百元　武漢上萬退休工上街抗議醫保改革

據網民爆料，湖北武漢周三（8日）有上萬名退休老人上街抗議醫保改革，要求當局公開解釋為何每月260多元（人民幣．下同）的醫藥補貼被降至僅數十元。



據Twitter帳號「李老師不是你老師」發布的影片、圖片顯示，抗議人士以中老年人佔多，他們在現場高唱國際歌，有警員維持秩序，氣氛大致平和。

退休工上街抗議。（Twitter）

另一方面，一段武漢婆婆投訴醫保改革問題的錄音，近日在武漢的老年人群體中廣傳。

「李老師不是你老師」介紹道：「原本退休老人每個月有260元的劃賬，現在每個月只有83元。表面上現在一年可以報銷4000元，實際可報銷金額只有1300元。且有用的藥被踢出醫保，沒用的藥才能報銷，變相等於自費醫療。」

2月1日起，武漢市人民政府印發的《武漢市職工基本醫療保險門診共濟保障實施細則的通知》正式生效。據內媒報道，在前期實現職工醫保個人賬戶家庭共濟的基礎上，武漢市正式實施職工醫保門診統籌，「普通門診費用不能報銷」成為歷史。實施後，武漢市職工門診治療費用將納入醫保統籌基金支付範圍，報銷比例從50%起步，並同步調整職工醫保個人賬戶的計入辦法。

而根據第二章第五條，用人單位在職職工個人賬戶計入標準按照本人參保繳費基數的2%確定，單位繳納的基本醫療保險費全部計入統籌基金；退休人員個人賬戶原則上由統籌基金按照定額計入，計入標準按照當地2021年度基本養老金平均水平的2.5%確定，具體計入金額為每月83元。