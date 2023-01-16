秦剛晤埃及總統塞西　提及加快「一帶一路」建設

中國外交部長秦剛1月15日與埃及總統塞西（ Abdel Fattah El-Sisi）在開羅會面，轉達了習近平主席的親切問候和良好祝願，並表示期待緊密對接各自發展戰略，加快「一帶一路」建設。



塞西請求轉達對習近平主席的誠摯問候，再次祝賀中共二十大勝利召開。他表示，中國是偉大的國家，中國的發展勢不可擋，埃中友誼歷史凝結，牢不可破。埃及將繼續堅守一個中國原則，堅決反對外部勢力干涉中國內政。埃中共建「一帶一路」成果豐碩，埃及歡迎更多中國企業來埃投資興業。中方近期優化調整了新冠疫情防控措施，埃及人民熱情歡迎中國朋友盡快來埃旅遊。願同中國加強國際和地區事務協作，推進阿中、非中合作。

秦剛轉達了習近平主席的親切問候和良好祝願，表示中埃志同道合、守望相助，在追求發展、促進和平、維護正義的事業中結下深厚友誼。兩國元首高度互信，保持密切交往，為中埃全面戰略伙伴關係注入強勁動力。中方高度讚賞埃方強調堅定秉持一個中國原則，中方同樣支持埃及走符合自身國情的發展道路，維護國家主權、安全和發展利益，期待緊密對接各自發展戰略，加快推進重點合作項目，「一帶一路」建設和中阿峰會成果在埃取得更多成果。

秦剛又說，中方讚賞並支持埃方為促進中東和平穩定發揮積極作用，願共同促進地區長治久安，推動巴勒斯坦問題早日得到公正解決。