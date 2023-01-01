國產大客機C919元旦日首飛　料上半年投入營運

國產C919大型客機在元旦日進行新年首班測試飛行。



航班號為MU7809的C919客機，今（1日）早8時半進行新年首班測試飛行，航班由中國東方航空營運，從上海虹橋國際機場飛往北京大興國際機場。這是自2022年12月26日以來，C919的第9架次驗證飛行。

驗證飛行主要是驗證航空公司安全運行C919飛機的能力。C919需要進行100小時的空機驗證飛行和民航局對驗證結果的審定檢查。作為首家用戶，東航還要把驗證飛行積累的大量數據、運行保障經驗提供給相關部門。

2021年3月1日，中國商飛公司與東航正式簽署C919型客機購機合約。根據協議，東航將以上海為主要基地，加密上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢、青島等航線，東航首批將引進5架C919飛機。12月9日，中國商飛公司向東航交付全球首架C919客機，註冊編號為B-919A，料今年上半年將投入商業運行。

C919客機是中國自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，採用單通道窄體布局，座級158至168座，航程4075至5555公里，與目前國際航空市場上最為常見的空中巴士320、波音737機型同級別。