陝西強拆養豬場6村民遭長棍鋼管圍毆　官方發通報「闢謠」後刪文

內媒《燕趙都市報》11日報道指，2月7日，陝西省寶雞市扶風縣有多名拆遷人員持械與當地村民發生衝突，造成6人受傷，其中4人需住院治療。



報道指，事發於扶風縣城關街道小留村，當事村民李先生稱，在拆遷賠償未談妥的情況下，當日早上來了一群人要對他們家的養豬場進行拆除，並對其家人進行圍毆。



村民李先生聲稱其家人遭圍毆（點圖放大）

報道指，在2022年4月，小留村村委會找到李先生的父親，說要拆掉他們家的養豬場，用於給一家車企建工廠。李先生稱，當時給出的賠償金額是近25萬元人民幣，他們認為賠償過低，溝通了十多次一直未達成一致。

李先生描述稱，2月7日早上8點左右，突然有5、6名男子闖入他們家的養豬場內，開始把屋裏的東西往外抬，要對養豬場進行強拆。李先生和父親以及其他家人共計10人陸續趕到現場進行阻攔，要求對方出具拆遷手續，但未得到對方回應。

李先生稱，對方來了2台挖掘機、2台鏟車，還有村委會、拆遷辦以及一些不清楚身份的人員，人數眾多。在他們阻攔過程中，他和家人不斷遭到多人手持長棍、鋼管等圍毆，導致李先生和家人共6人受傷，其中4人送進醫院。其後李先生報警求助。

據網傳影片，事發時不少人手裏拿著長棍等追打著幾名男子，有男子倒地後很快遭到拳打腳踢。李先生稱影片中被打的是他的家人，打人的一群人則是前來拆遷的人員。

李先生稱，自家的豬場手續齊全，他的父親還曾因經營效益較好被鎮政府評為2012年度種植養殖模範戶。目前，養豬場已經遭到強行拆除，連建築垃圾也都清理完。

官方發通報「闢謠」後刪除

扶風縣政府的「扶風發布」微信公眾號於12日早上發表扶風縣住房和城鄉建設局的通報，表示網傳「陝西扶風縣多名拆遷人員持械與村民發生衝突」內容與事實不符，通報形容涉事養豬場為「違建養豬場」，指當日「組織對城關街道小留村扶托寺一組國有土地上的違建養豬場進行依法拆除過程中，養豬場所有人李某某及其親屬進行阻擋，雙方發生衝突」。

該通報又指，「扶風縣東大街派出所接到報警後，及時出警進行處置，雙方受傷人員正在醫院治療，病情穩定」。

據內媒《觀察者網》報道，其後「扶風發布」刪除該通報，未有相關內容。