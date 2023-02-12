內地再出新招救樓市　廣西南寧房貸年齡期限延長至80歲

為促經濟復蘇、房市活力，內地各省市使出渾身解數。近期，廣西南寧出台新政，房貸還款年齡期限由70歲延長至80歲，即使年滿50歲亦可以最高30年限申請房貸。



據《南國早報》報道，昨日（11日）多家南寧樓盤對外宣稱「住房按揭（抵押）帶寬年齡期限可延長至80歲」，多間銀行亦證實確有其事，且部分已開始執行。

購房者曹先生稱，因年近60歲，此前難以貸款買房，但當日在置業顧問處了解到，按新的房貸政策，他可以正常申請至少20年期限的房貸，這讓他有些心動。

某樓盤置業顧問亦表示，該樓盤與中信銀行合作推出這項房貸政策，只要信用正常，男女購房者均可享受。

中信銀行南寧分行證實這一消息稱，已於10日下發通知，正式將個人住房按揭貸款借款人的年齡期限從原先的70歲調整至80歲，即便是年滿50周歲的購房者，只要符合貸款條件均可按最高30年期限申請房貸。

南寧銀行業內人士稱，其所屬銀行已於去年12月30日起執行該新政，即住房按揭貸款的借款人年齡期限與貸款期限的總和不能夠超過80年。

2022年中國多項房地產指標下滑，房地產開發投資同比降幅為10%，商品房銷售額下降26.7%；隨著內地疫情緩和，為刺激經濟復蘇，內地各省市相繼「放大招」救市，北京、上海對特定區域限購鬆綁，廣州市取消二手房參考價，恢復購房槓桿。