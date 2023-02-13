上海市委書記陳吉寧晤國民黨副主席夏立言：滬台合作潛力寬廣

上海市委書記陳吉寧2月12日與中國國民黨副主席夏立言會面。陳吉寧表示，滬台交流交往密切，合作潛力寬廣，「願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，搭建更多交流平台、拓展更多合作領域，更好推動兩岸融合發展。」



據《解放日報》報道，陳吉寧先對夏立言一行來訪表示歡迎，並介紹上海經濟社會發展相關情況。陳吉寧指出，中共二十大擘畫了全面建設社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，「上海正堅定朝著習近平總書記指引的方向，加快現代化建設，推動高質量發展。」

國台辦主任宋濤（右）2月9日在北京釣魚台國賓館會見國民黨副主席夏立言（左）一行。（國民黨提供）

陳吉寧表示，滬台交流交往密切，合作潛力寬廣，「願在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，搭建更多交流平台、拓展更多合作領域，更好推動兩岸融合發展。」

陳吉寧強調，將始終秉持「兩岸一家親」理念，為人員往來、經貿交融、文化交流作出積極努力，更好服務台企投資興業、台胞安居樂業，「歡迎台灣同胞特別是台灣青年來滬發展，更好參與到中國式現代化和民族復興進程中來。」

據報道，上海市委常委陳通、張為也一同參加會見國民黨訪團行程。

針對上海台北雙城論壇定位，蔣萬安曾言「（兩岸）中央層級對立既然已成事實，更要把握城市層級的交流」。（資料照片）

另一方面，國民黨籍台北市長蔣萬安上任後，已表態將延續上海台北雙城論壇交流，並「符合市民期待」。按照慣例，今年雙城論壇將輪到上海方面舉辦，若順利召開，屆時蔣萬安是否赴上海出席受到關注。不過，據內地媒體新聞稿公開內容，並未提及此次會見中，雙方是否談到台北上海的雙城交流。

而在民進黨政府的反應方面，新任陸委會副主委梁文傑過去任職民意代表期間，曾明確主張，「若共機擾台，應停辦台北上海雙城論壇」，如今梁文傑已改口，表示當民意代表的時候，當然要表達台灣人民對於中共軍事恫嚇的不滿，但在進入政府單位後，也要考慮到台灣跟中國大陸之間，存在方方面面的交流跟經貿的需要。立場態度已然翻轉。