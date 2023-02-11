王滬寧會見夏立言　台陸委會稱兩岸要對等交流：威權民主兩不相容

撰文：許祺安
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中共中央政治局常委王滬寧10日下午會晤國民黨副主席夏立言，陸委會回應指出，兩岸交流互動應基於理性平等、相互尊重，更應進一步尋求務實溝通、相互理解、化解分歧。陸委會指出，北京當局持續對台政治、軍事與經濟脅迫，與台灣人民福祉背道而馳，更對區域和平造成危害。

陸委會表示，「威權專斷擴張」與「民主和平穩定」兩不相容，這是當前世界公認的事實，也是國際社會積極與台灣交往互動的主因。

國民黨副主席夏立言8日率團前往中國大陸參訪，展開「交流對話、關懷民生」之行，9日與國台辦主任宋濤見面，10日傍晚前往人民大會堂會見王滬寧。

王滬寧表示，「台獨」與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳。大陸當局重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望。兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化。

王滬寧曾任中央政策研究室主任，被稱為「中南海智囊」。（資料圖片）

王滬寧指出，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，保持良性互動，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作。

夏立言則稱，希望今後兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，增進互信溝通，加強交流合作，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

陸委會新聞稿則指出，過去以來，北京當局屢對兩岸交流進行政治操作與人為干擾，呼籲對岸真正改變作法，透過不設前提的溝通面對問題，更要放棄對台強制性作為，真正負責任地維護台海和平、增進兩岸人民福祉。

陸委會表示，中共高官須思考建設性、有意義的務實處理之道，而非將疫後健康交流的契機，操作成台灣人民排拒的政治宣傳與統戰分化工具。

宋濤會見國民黨副主席夏立言。（微博@國台辦發布）

民進黨當日晚間也發布新聞稿強調，兩岸一定要在和平、對等、民主、對話的原則上，推動疫後健康有序的交流，才是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。

民進黨也批評夏立言，稱夏立言面對王滬寧應該嚴正傳達台灣社會的主流民意，堅持維護台灣主權與民主自由的生活方式；夏立言此行不僅沒有為台灣發聲，反而公開唱和中共的統戰言論，令人遺憾。

民進黨強調，台灣多數民意反對中國軍事威脅，也拒絕接受在「一國兩制」與「九二共識」等政治前提下的交流合作。

民進黨指出，目前中國的所作所為才是破壞區域穩定及兩岸現狀的麻煩製造者，但中共當局卻將兩岸關係情勢嚴峻的責任，單方面推給台灣一方，並堅持為兩岸交流設下不符兩岸政治現實的前提。民進黨表示，這些作法都無助促進兩岸健康有序的交流環境。

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