「上海千萬資產是窮人」　內地私募經理遭批：不知人間疾苦

昨日（12日）一條「基金經理稱上海1000萬資產是窮人」的話題被衝上內地微博熱搜，引發爭論。發表此言論的是內地知名私募基金經理，睿郡資產管理合夥人、首席研究官董承非，他所屬公司今日（13日）回應稱，其言論被自媒體「斷章取義」。



據《中證報》報道，此番言論是董承非在內地某商業銀行進行兔年開年交流路演時所說。他以飛天茅台每瓶的價格為例，早前出廠價僅200多元，但目前1500元的價格仍有眾多消費者搶購，背後是民眾「支付能力」的大幅上升，某種程度上也是房地產價格持續上漲帶來的財富效應。

內地私募基金經理董承非稱「上海千萬資產是窮人」引熱議。（影片截圖）

他由此延伸：「我經常開玩笑說，在上海，一個1000萬資產（總資產）的家庭，其實是一個窮人家庭，因為上海的房價10萬、20萬（每平米單價）是『隨隨便便』的常見情況。」

這一財富效應對消費股、消費行業的影響，董承非表示，房地產市場波動給消費支付能力帶來的相關挑戰正在開始。

許多自媒體藉此為標題大做文章，引發網民批評「專家」不知人間疾苦，製造焦慮。今日睿郡資產最新回應稱，相關自媒體放大的解讀更多的是「斷章取義」。

雖然公司回應解釋，但依舊未能平息網絡爭論。部分人認同表示，「說了實話」，在上海市內1000萬確實很難買到一套三房公寓；且千萬房產只能住不能花，的確是「窮人」。也有網民認為，他的言論反應了中國貧富差距的問題，在中小城市1000萬即可衣食無憂。