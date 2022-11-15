國家統計局：疫情仍影響市場銷售　10月線下消費、餐飲收入下降

11月15日，國務院新聞辦舉行10月份國民經濟運行情況新聞發布會。國家統計局表示，疫情對市場銷售仍有影響，線下零售、餐營等受衝擊；網絡購物拉動市場消費。總體看中國消費恢復仍然具備較多有利條件，值得期待。



發佈會上有記者提問，政府近日推出一攬子政策支持房企，接下來政府對消費者將有哪些支持措施？

相關閱讀：央行「救地產16條」：支援房企發債，鼓勵銀行與個人協商延還房貸

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，10月份受到國內疫情影響，部分地區接觸性聚集性消費受到一定衝擊，尤其是部分服務性消費總體放緩。10月份社會消費品零售總額同比下降0.5%，其中餐飲收入下降8.1%。

但發言人表示，網絡零售帶動市場銷售，一定程度上支撐消費。前10個月，全國實物商品網上零售額同比增長7.2%，比1-9月份加快1.1個百分點，對市場銷售增長的拉動超過1.5個百分點。

人均GDP超1萬美元 14億人消費潛力巨大 汽車家電促銷效果顯著

發言人稱，在現階段疫情對市場銷售的影響仍會存在，但總的看是短期的、外在的，中國消費恢復向好仍然具備較多有利條件。

首先從中長期看，中國消費規模擴大、消費結構升級的態勢並不會改變。中國有14億人口，消費市場廣闊。且目前中國人均GDP超過1萬美元，正處在消費結構升級加快發展時期，隨著人們對美好生活需要的拓展，消費發展潛力是巨大的。且隨著經濟逐步恢復，將帶動就業、收入增長，居民消費能力、意願也將增加。

另外，促消費政策持續顯效，有利於消費的擴大。今年以來，各方面積極推動擴大傳統消費，促進新型消費，效果逐步顯現。近期汽車消費保持比較快的增長，這和國家出台促進汽車和家電消費的政策有很大關係。

國家出台促進汽車和家電消費的政策，汽車消費保持較快增長，（新華社）

且消費模式的創新，也將拓展新的增長點。隨著信息技術、大數據、人工智能的廣泛應用，新的消費模式不斷顯現。疫情發生以來，在線教育、遠程會議、在線醫療等快速發展，直播視頻、網上帶貨增勢強勁，為消費注入了新活力。

總的來看，受到國內外各種因素影響，消費還面臨不少挑戰，但是隨著各項促消費政策逐步實施，隨著經濟逐步恢復、居民就業改善、收入增加，消費保持恢復態勢仍然是值得期待的。