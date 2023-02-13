東莞電子廠兇殺案致3死　警方：因個人恩怨行兇　兇手當場被捕

2月13日，東莞有電子廠傳出兇殺案，兇手滿手是血，當場被警方控制。

網傳消息稱，兇手是勞務派遣公司的招聘人員，因感覺受騙而行兇。

晚上7時49分，警方通報稱，事件中有3人死亡。



《北京頭條》報道，2月13日下午3時許，東莞市長安鎮上角某電子廠發生一宗兇殺案。網傳影片顯示，一名身穿黑色棉衣、下身牛仔褲的男子滿手鮮血在工廠門口，有民警上前將他控制，兩位身穿白色短袖的男子渾身浴血躺在地上，生死未知。

《頂端新聞》報道，有市民透露，事發地點為上角社區內的佳旅電器有限公司，事發現場已被封鎖，兇手捅傷4人，行兇原因尚未知。

據介紹，長安鎮下轄的上角社區，為東莞市的「電話鎮」和「電話村」，大小電子廠密布，此時正值年後招工季。

對於是否發生兇殺案，東莞市佳旅電器有限公司稱不便透露。長安鎮公安分局和上角社區稱，一切以官方通報為準。

消息指，發生兇殺案的電子廠為東莞市佳旅電器有限公司。（佳旅電器有限公司官網）

東莞市公安局長安分局通報稱，38歲男子殷某某因個人積怨，向32歲男子曾某某討要說法，期間使用隨身攜帶的刀具將曾某某捅傷。29歲男子張某、39歲男子魏某某上前勸阻時亦被捅傷，殷某某隨後被當場控制。

經120到場救治，曾某某、張某當場無生命體徵，魏某某在送院期間死亡。案件正在進一步偵辦中。