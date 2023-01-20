台灣41歲無業男拿「10磅鐵啞鈴弒父」　母護子心切竟先這樣做

台灣新北市鍾姓男子疑患有思覺失調症，18日晚上跟7旬父親起衝突後，竟抄起健身用的10磅生鐵啞鈴，鎖定頭部狠狠砸死父親。



母親接到兒子電話「爸爸死在家」回家嚇壞，驚慌失措下，先聯絡葬儀社「收屍」，發現行不通才報警。

鍾男母親疑因護子心切，報警稱「有人跌倒死亡」，警方到場卻發現血跡斑斑，明顯他殺，經追問突破心防，鍾男坦承自己是凶手，被依殺人罪嫌逮捕送辦。

兒子殺父後致電媽媽說「爸爸死在家裏」 母趕回家一看驚呆（點圖放大閱讀案情細節）：

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警方18日晚上8點半獲報，新店區安康路二段一處大樓發生死亡案，死者妻子連姓女子報案說，老伴跌倒死在家裏。

警方趕抵發現鍾姓老翁（78歲）躺在地上明顯死亡，但勘查現場，客廳血跡斑斑，且頭部多處外傷、後腦大面積凹陷，這都跟家屬報案「跌倒死亡」的說法不同，認定案情不單純，介入偵辦。

警方發現房間裏面的死者兒子鍾男（41歲）身上沾有多處血跡，詢問狀況，鍾男這才坦承「人是我殺的」，供稱因為晚上跟父親起口角，憤而持啞鈴猛砸頭部殺害。

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警方當場逮捕鍾男，查扣作案凶器生鐵啞鈴一支，依殺人罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，凶嫌鍾男領有身心障礙手冊，疑似患有思覺失調症，長年無業在家。

鍾男母親昨天晚上接到兒子電話「爸爸死在家裏」，立刻奔回家查看，丈夫已明顯死亡，驚慌失措下，先打電話給葬儀社說「家裏有人死掉，要清屍體」，葬儀社趕抵，發現明顯是殺人案卻沒有警察，直指「要報警才能處理」。

而鍾男母親疑因護子心切，報警時才避重就輕稱「有人跌倒死亡」。

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