廣西南寧房貸年齡期限延長至80歲　錢沒還完人先離世了怎麼辦？

近期，廣西南寧出台新政，房貸還款年齡期限由70歲延長至80歲，即使年滿50歲亦可以最高30年限申請房貸，目前已有部分銀行在執行。《紅星新聞》報道，有網友問：「如果人在80歲前沒了，房貸沒還完怎麼辦？」，對此，專業人士給出解答。



北京市鑫諾律師事務所魏俊玲律師向《紅星新聞》表示，繼承人繼承房子後，按照《民法典》規定，繼承人要在財產範圍之內承擔債務。比如，如果房子價值1000萬元（人民幣，下同），還剩200萬元貸款沒有還，那麼繼承人繼承房子之後，債務的200萬元將包含在原來的1000萬元中，200萬元的部分由房屋繼承人來承擔，這是債務的邏輯。

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不過，《民法典》同時規定，分割遺產時應當清償被繼承人依法應當繳納的稅款和債務，繼承人以所得遺產實際價值為限清償被繼承人依法應當繳納的稅款和債務，超過遺產實際價值部分，繼承人自願償還的不在此限。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍表示，延長房貸年齡有助於養老和家庭置業。（視覺中國）

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進向《紅星新聞》表示，廣西南寧這一新規在一定程度上關照了中老年人的購房需求。此部分人尚有充足的購房需求，也有跟子女一起買房，現在能夠貸更多的購房款，有助於養老和家庭置業。

嚴躍進同時表示，此次南寧政策之所以會引發熱議，在於「房貸年齡期限延長至80歲」這句話容易誤解為「鼓勵80歲的老年人購房」。其實可以將此類政策通俗表達為「償清房貸的年齡期限為80歲」、「部分人員貸款年限可以由20年增加為30年」等，更易理解。

此前，內地多地銀行也曾採取過類似廣西南寧的購房貸款政策。（視覺中國）

《紅星新聞》梳理，此前內地多地銀行也曾採取過類似購房貸款政策。2022年4月，廣州曾有銀行啟動「接力貸」，主貸款人年齡限制為18-65歲，按子女年齡最長貸30年。

2022年8月4日，北京市住建委亦曾發布消息，中心城區老年家庭（60周歲及以上）購買昌平區平西府等3宗試點地塊住房，可提供優惠，包括子女可作為共同借款人申請貸款。

據悉，目前中國的人均壽命為78.2歲。有媒體評論員稱，對於此政策，老年人和銀行都應慎重：老年人要考慮貸款買房給老年生活帶來的風險，銀行也要考慮放貸給老年人造成的社會影響。