三亞城管執法沒收小童學習桌椅　引網民激辯　官方：已誠懇道歉

「創建文明城市」是內地許多城市的目標之一。

11日，海南三亞一段拍攝到「城管執法沒收學童桌椅」的監控影片引發網民關注，被批「容不下一張課桌！」官方回應「正在創建文明城市」後，又引發網民正反激辯。



影片畫面顯示，商舖外一名小男孩正趴在店舖外的桌子前寫作業，幾名身著制服的執法人員向他走去，並示意男孩離開，隨後將桌子、椅子收起放到執法車輛上。

《大眾網》昨日（13日）報道，影片中的商舖是男孩母親王女士在三亞新中路開的一家超市。王女士解釋，桌子是讓孩子寫寒假作業用的，「他們（執法人員）都沒有講話就直接把孩子趕走，我想要個說法。」

三亞吉陽區城市管理局工作人員稱，店主超出店外經營，門口不可擺放物品。屋簷亦在店外，需要保持乾淨整潔。三亞綜合行政執法局回應，因正創建文明城市，所以商舖黃線外不允許擺放物品。吉陽區宣傳部表示，該商戶多次違規，城管並不存在暴力執法。

三亞各方的回應並未平息輿論，反而引發網民之間激烈的正反辯論。一方諷刺表示「文明城市卻無文明執法」，認為城管私自扣押物品的行為是「文明城市之恥」。另一方則認為，不要用輿論裹挾規則，公共場地不允許佔道合法合規。但也有網民敦促政府反思，真正的文明城市並非整齊劃一，文明應該是溫情的、有人性的。

今日（14日）下午，三亞執法局通報，稱執法過程中存在「簡單執法行為，造成不良影響。」已責令相關執法人員在今日上午上門向當事人誠懇道歉。歡迎群眾、媒體繼續監督。

網民睇法▼



「多次違規，孩子不是擋箭牌，家家戶戶都整個孩子佔著，那這路就沒了」

「提前通知了還要刻意外面擺桌子，要是不處罰下次是不是要擺到馬路上去了？」

「寫作業也不該佔著道吧？」

「這是人行橫道，不是給他家擺桌子寫作業的地方」



「在門口擺上書桌難道不是一個城市更美的風景？」

「三亞城管你們的溫度執法去哪裡了？」

「用最不文明的方式創文明城市？」

「創文明城市做表面功夫那麼厲害嗎？」

