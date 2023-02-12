內地城管正月未過撕春聯「整治市容」？　官媒：應保護城市煙火氣

綜合內媒報道，近日，網傳內地多地城管部門，正月未過卻逐家逐戶清理春聯，引發廣泛關注。對此，《光明網刊》發布時評文章稱，應「保護好城市的煙火氣」。



《極目新聞》報道，2月7日，有網友爆料，甘肅武威市涼州區城管上街清除商戶春聯。涼州區城管局工作人員表示，每年春節後，他們都要進行一次市容市貌整治，關注到網友意見後，已進行整改，先對破損的春聯進行整治清理，完整的春聯保留不動。

《沸點視頻》報道，2月10日，江蘇徐州有男子爆料，沛縣城管逐家逐戶撕春聯。2月11日，沛縣城管局工作人員介紹，此舉是為了迎接文明城市創建檢查，如認為不合理可以投訴。

對於城管撕春聯一事，《光明網刊》發表時評文章稱，民眾過年貼春聯，不僅是一種代代相傳的傳統習俗，更代表了一種對美好生活的嚮往，沿街商戶所貼春聯更傾注生意興隆的期盼。當地城管為什麼要在這個問題上較勁，去撕掉人家門上的春聯呢？

文章認為，市容管理是城市治理的藝術，也是一個技術活、法律活，各地市容整治應當有明確標準，對私搭亂建、違背公序良俗、侵犯他人權益的行為要及時整治，但對正常的經營行為則要遏制過分干涉的衝動，保護好城市的煙火氣。

《央廣網》指出，清除春聯的行為，暴露出的是某些職能部門過度追求「整齊劃一」的簡單粗暴式治理思維。城管部門在工作中，既要依法依規行事，也要理解商戶們貼春聯行為中對新年到來所蘊含的希望和期待。

央廣網特約評論員在文章結尾強調：「街頭巷尾的環境固然需要整潔美觀，各行政執法部門的治理也需要恪守邊界，更包容、更多元、更有人情味的市容市貌和城市文化，更值得被所有人看見和尊重。」

網民點睇：

「無論是人還是城市，內外美才是真正的美。這種做法和統一招牌沒有任何區別，可是這樣做真的提升市容了嗎？可以問問市民。」

「貼春聯為什麼會影響市容？」

「真是諷刺，以不文明行為迎接文明檢查。」

「下一步是不是要拆門，文明就應該路不拾遺，夜不閉戶。」

「是不是吃飽了沒事做啊，迷惑行為，管的真多。」

