土耳其地震｜中國首支社會救援力量結束搜救　明日啟程回國

2月6日，土耳其東南部發生強烈地震，鄰國敘利亞亦受災嚴重，兩國的死亡人數至今已超3.5萬人。

從土耳其時間2月8日起，中國首支社會救援力量「公羊救援隊」參與當地救援工作，共救出9名倖存者。

公羊救援隊昨日（13日）下午結束搜救，離開哈塔伊省，將於明日（15日）凌晨啟程回國。



土耳其發生地震後，公羊救援隊派遣第一支國際城搜救援隊，從杭州趕赴土耳其地震災區。先遣隊由8名富有國際救援經驗的地震救援專家組成，他們攜帶了先進的雷達生命搜索儀、破拆救援裝備和一條搜索救援犬。

當地時間2月8日，公羊救援隊到達土耳其哈塔伊省伊斯肯德倫市，成為首支抵達救援現場的中國社會救援力量。 2月9日，公羊救援隊又從成都基地派遣7名隊員，於2月10日抵達、匯合。

公羊救援隊還在土耳其哈塔伊省召集了10名土耳其籍後勤輔助人員，包括木工、鉗工、保障、聯絡翻譯，採購大批救援物料加入救援行動。

據介紹，2月10日，公羊救援隊的救援隊員在哈塔伊省會、安塔基亞市達芙妮區開展救援，搜救犬Lucky發現了一名倖存者。經雷達探測儀確認，廢墟下有一名男子被困，救援隊與當地救援組織合力救出倖存者。不久後，公羊救援隊又救出一名倖存者。

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公羊救援隊透露，昨日下午，他們已撤離受災嚴重地區之一的哈塔伊省，到達伊斯坦布爾。救援隊將於明日啟程返回中國，2月16日從香港轉機返抵杭州蕭山國際機場。

在土耳其救援的5天內，公羊救援隊在哈塔伊省的4個不同城市，累計搜尋坍塌建築物178幢，共救出9名倖存者、搜尋到遇難者15人。同時，公羊救援隊協助土耳其當地政府救援力量定位有壓埋人員線索的現場共16處，具體被壓埋人數不詳。