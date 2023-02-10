30歲男星唐小強返土耳其探親　住酒店遇地震倒塌　遭埋4日罹難

2月6日凌晨土耳其發生7.8大地震，土耳其和其鄰國敘利亞的死亡人數超過2萬人。內地節目《非正式會談》的常駐嘉賓唐小強（Idris Talha Kartav）從地震發生後就一直失聯，在經過89小時的救援工作後，10日凌晨唐小強下榻的酒店救援工作通知，找到包含他在內10人的屍體，唐小強確認罹難。土耳其旅遊指南商會聯盟（TUREB）亦證實此消息。



土媒報道稱，唐小強所住的阿德亞曼西亞酒店原先是公寓，後來裝修成酒店，在裝修過程中多面承重牆被破壞，導致抗震能力不夠，釀此悲劇，唐小強在坍塌瓦礫堆中被發現時，已經失去生命跡象，在現場焦急等待的爸爸和哥哥辨認屍體時，忍不住痛哭失聲，場面哀戚。據了解，唐小強妻子正懷著第2胎，還留下一名3歲幼女。

報道指出，唐小強被活埋已有85個小時，超過72小時黃金救援時間，救難隊始終沒放棄。唐小強的好友歐瑪在唐小強失聯後不斷為網友更新救援最新近況，希望救難人員可以盡快救援。2月10日凌晨2時他發文證實唐小強死訊。

唐小強好友歐瑪發文證實唐小強死訊，文字間充滿不捨。（微博@歐瑪omar）

歐瑪指出，救難隊10日凌晨1點多在廢墟中發現了唐小強的遺體，唐小強確認罹難，享年30歲，歐瑪難過表示：「我失去了一個親媽生的一樣的弟弟，inshaalah你的美麗靈魂將送往天堂的最的高地位，唐小強弟弟。」

綜合內媒報道，唐小強微博帳號「唐小QTurkey」顯示，其最新貼文停留在去年12月24日，地點顯示位於土耳其錫瓦斯：

綜藝節目《非正式會談》走紅 網民回憶其英勇救人

唐小強於1992年出生於土耳其，2010年到大陸留學，畢業於廈門大學海外教育學院，網民指出，唐小強曾在廈門遇上小貨車追撞大貨車的嚴重車禍，第一時間下車救人，英勇事蹟紅遍全網。他之後成為湖北衛視《非正式會談》的固定嘉賓，幽默的說話方式和開朗的個性讓他深受網友喜愛，粉絲都稱他為「唐大哥」。

據了解，唐小強此次回土耳其是為了探親，他當時參加一個43人的導遊團，沒想到卻遇上地震不幸罹難，年僅30歲。

許多網友也留言哀悼，「唉，這麼樂觀善良的人，幫助過很多人，自己卻沒能幸運一次」、「為什麼好人沒有好報，為什麼偏偏是他」、「想到唐大哥曾在節目中說過，如果這是他生命的最後一天他會買最早的航班飛回土耳其親吻他的女兒，會一直看著他的家人說抱歉十多年不能陪你們了，深夜悲痛欲絕。」