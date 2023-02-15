浙江寧波助力夜經濟　至6月末地鐵晚8點後及節假日可免費搭乘

寧波市軌道交通集團有限公司表示，為鼓勵市民出行消費，助力夜經濟發展，2月13日起至6月30日每晚8點後及法定節假日全天，寧波地鐵1-5號線全線均可免費搭乘，乘客到時無需購票、刷卡、掃碼，可直接進站乘車。



據悉，本次免費搭乘日期中包含的法定節假日有清明節（4月5日）、勞動節（4月29日至5月3日）、端午節（6月22日至6月24日）。

此前，寧波市政府印發《雙促雙旺促消費穩增長實施方案》，計劃開展消費恢復提升、服務消費提升等十大行動，其中明確發展地鐵經濟，開展「綠色出行，助力消費」活動。

寧波風景宣傳圖片。（騰訊新聞）

此外，寧波2023年還將發放消費券10億元（人民幣，下同），實施新能源汽車購車補貼政策等，計劃全年社會消費品零售總額、外貿進口額、數字消費規模均超過5000億元，全年接待過夜遊客逾5000萬人次。

在經濟學研究領域中，夜間經濟（night-time economy）一詞是舶來品，指的是從當日下午6點到次日早上6點所包含的經濟文化活動，多指向第三產業，包括購物、餐飲、文旅、娛樂等消費行為。

《人民日報》曾刊文指出，夜經濟帶來的一個典型變化是深夜食堂的興起。 此前有調查數據顯示，上海雙職工家庭7點後才能吃上晚餐者達到近42%。餐飲、休閒、娛樂等時間的推遲，不僅催生了更多的「夜貓子」，也推動了城市消費格局的變遷。 尤其是當80後、90後年輕人成為消費主力軍，他們對夜市、夜場電影等有著更強烈的需求。

文章同時強調，夜經濟是城市活力的重要指標。 有研究者發現，全國夜間經濟消費東西差異明顯，北京與東南沿海最活躍。 這對於忙著引才的各地，或許也構成啟示：既然年輕人喜歡夜經濟，那麼打造更有吸引力的城市夜經濟，培育更適合年輕人居住的休閑環境，也能成為一種「軟實力」。