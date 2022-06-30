雄安新區突登香港Google搜尋榜　內地自媒體：雄安站每天剩一趟車

6月30日雄安新區突然登上香港Google搜尋趨勢。內地自媒體「海住研究院」報道，受京冀兩地疫情防控政策及雄安新區發展現狀影響，雄安站近期每天只保留一趟往返北京西站的列車。



該文章稱，「如果一條高鐵線路開通運營後客流慘淡，這是否是一種嚴重的資金浪費和資源錯配？」目前已搜索不到該篇文章。



2017年4月1日，中共宣布雄安新區計劃，「千年大計」引發外界高度關注。雄安新區更被視為習近平的「政績工程」盼能打造未來之城。但在將近兩年半的時間裏，因工程推進速度緩慢，被外界質疑是否停滯。習近平則稱，雄安新區的規劃建設是要一張藍圖繪到底，不能犯顛覆性的失誤，留下歷史遺憾的，因此必須要保持歷史耐心。

2020年12月啟用雄安站建總規模13台23線，總建築面積47.52萬平方米，相當於6個北京站。當時曾被媒體賦予「中國高鐵新名片」稱號。

但近日「自由亞洲電台」引述內地自媒體「海住研究院」文章指出，雄安站近期客流量低，每天只保留一趟往返北京西站的列車。文章更提出質疑，「如果一條高鐵線路開通運營後客流慘淡，這是否是一種嚴重的資金浪費和資源錯配？」

《香港01》記者查詢「中國鐵路12306 網」，7月1日開始未來一周北京西站到雄安的車每日僅有C2723班次「19時發車，20時05分到達雄安」。而從雄安站到北京西站的車C2710則是「9時30分發車，10時40分到達北京」，證實雄安新區每日到北京僅一趟車往返消息。

2022年4月1日，在河北雄安新區成立五周年之際，中新社報道則指出，河北雄安新區3月31日啟動2022重點項目開工活動，總投資額達550億（人民幣，下同）。中國人壽稱，截至2021年末，服務雄安新區投資存量規模近280億元。

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