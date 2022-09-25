上海女遭情殺割喉亡兇手被捕　警方通報稱「情感糾紛」惹議

上海浦東新區上周四（22日）發生持刀殺人案，一名女子遭人割喉倒地。網傳消息稱，事件懷疑是情殺。

今日（25日），上海市公安局浦東分局通報稱，31歲男疑兇魏某某，因情感糾紛協商不成，持刀殺害林某某。目前，警方已向檢察機關提請對魏某某批准逮捕。



網傳消息稱，身穿黑衣、戴黑色口罩的魏某某當街刺殺林某某，女方遭割喉後倒地，血流不止。不少市民曾想衝上前救人，試圖阻止魏某某行兇，但他持有刀械，且情緒極度不穩定，市民只能眼睜睜看着林某某癱倒在地並報警處理。警方到場後，魏某某欲逃離現場，有市民見狀後一路追上去並包圍他。

事發後，官方未有即時通報事件，案發原因不明，相關消息在網絡上也被封鎖。直至今日，警方才發生通報。

通報稱，上周四上午，浦東新區祖沖之路居里路口發生故意殺人案，警方在群眾協助下迅速捕獲魏某某。

經初步調查，魏某某因情感糾紛於上周三（21日）由外省市赴上海，翌日上午與林某某協商不成後持刀殺害對方。案發後，浦東警方立即開展全面調查，固定相關證據。浦東檢察機關已提前介入。目前，警方已向檢察機關提請對魏某某批准逮捕。

雖然警方已發通報，但不少網民直言情感糾紛應是雙方，本次事件明顯是兇手單方面的行為，理應為「騷擾」，甚至有人希望兇手被判死刑。

網民睇法：

笑鼠了，彷彿所有暴力行為披上情感or婚姻的外衣，就變得輕飄飄的了，然後再譴責女性，為什麼不保護好自己



感情糾紛呵呵，只要男sha（殺）女都按這個名頭是麼



情感糾紛？單方面的情感糾紛？那我馬路上說人家欠我錢，是不是金錢糾紛



什麼叫協商不成？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？



什麼感情？這他媽就是單方面性騷擾加故意殺人！ ！ ！ ！ ！



什麼叫情感糾紛！ ？單方面騷擾也能說是情感糾紛？太可笑了！



意思是一方單獨的情感也算感情糾紛？女的都拒絕了還感情糾紛？

