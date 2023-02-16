內地疫後恢復58國定期客運航班　亞太這6國增班超7成

隨著疫情趨緩，內地復常規律步上軌道，中國民航局今（16）日就國際航班客運恢復情況對外作出說明，以2月6日當周航班執飛情況來看，中國已恢復與58個國家間的客運定期航班，其中與亞太區域內國家的增班尤其明顯，超過增班總量的七成。



中國民航局運輸司副司長商可佳表示，從2月6日至12日實際執行的航班情況來看，中國已經恢復與58個國家間的客運定期航班，98間中外航空公司共執行795班，相較「乙類乙管」政策發佈前一周（1月2日至8日，482班）增長65%。

商可佳指出，中國與泰國、柬埔寨、澳洲、馬來西亞、新加坡、越南等6個亞太地區國家間的航班量共增加226班，超過增班總量的70%，「客運航班量總體恢復至疫情前的9%，中方航空公司執飛航班量佔比為62%」。

上海首個出境旅遊團2月6日從浦東國際機場出發，目的地為泰國普吉島。（澎湃新聞）

此外，中國與阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）、意大利、新西蘭（紐西蘭）、荷蘭、哈薩克等27個國家間的航班恢復比例也超過20%，其中，埃及、比利時、沙特（沙烏地阿拉伯）等6個國家的航班恢復比例超過五成。

對於航班恢復情況，商可佳認為將隨著國際公商務人員往來和旅遊、留學等市場的逐步恢復，國內外航司的航班運力調整逐步到位，整體國際航班量有望再增加。

商可佳強調，民航部門將繼續統籌做好運行安全、疫情防控和國際航班恢復工作，與各國民航主管部門保持溝通，及時批覆中外航空公司復航和增班計劃，更好滿足國際旅客出行和經貿交往需要。