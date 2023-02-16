深圳馬拉松周日開跑　一文看清哪些口岸路段將實行交通管制

深圳馬拉松將於本周日（2月19日）7點30分開跑，路線從市民中心出發，跨越福田、南山、寶安、前海4個區域，途徑深南大道、沙河西路、望海路等，全程終點為前海石公園，半程終點為深圳灣文化廣場。

由於本次線路較長，深圳交警將對部分道路採取臨時交通管制，福田、皇崗、深圳灣口岸交通或受影響。



比賽前臨時路段管制最早於今日（16日）0時起實施。由於馬拉松比賽時間長、人數多，且部分賽道將經深圳市中心主路及口岸路段，因此為避免造成擁堵，深圳交警將實施流量控制。

深南大道（皇崗路至沙河西路段）、科苑南路、益田路、金田路等靠近福田、皇崗、深圳灣口岸的路段或受影響。市民及往來港深兩地人員應提前規劃出行路線，避開賽道周邊道路，盡量選擇公共交通出行。

此次深圳馬拉松共42.195公里，跨越福田、南山、寶安、前海4個區域，沿途眾多城市風光引人矚目。

起點處為蓮花山腳下的市民中心是深圳市重要的地標之一；開跑8公里將抵華僑城、錦繡中華、世界之窗；12公里後，選手將進入深圳灣海濱休閒帶；22公里處的深圳灣體育中心，是2011年深圳大運會的主會場之一。

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賽道25公里處開始，深馬跑者將進入嶄新的路段。26公里處的大沙河生態長廊，是新晉「網紅打卡地」；34公里處是深圳城市歷史源頭——南頭古城；賽道41公里處是前海石公園，在這裏可以將前海區域美景盡收眼底，一邊欣賞風光，一邊奔跑衝線。

此次參賽對象除中國內地居民外，還接受長期居住在內地的港澳台及外籍選手，但不接受來自境外（含港、澳、台）的選手報名參賽。