深圳市長：主動對接北部都會區發展策略　深化深港澳更緊密合作

2月14日，深圳市七屆人大四次會議開幕。深圳市市長覃偉中作政府工作報告時提出，深圳2023年GDP增長預期目標是6%。

他表示，深圳將積極深入推進粵港澳大灣區建設，深化深港澳更緊密合作，主動對接香港北部都會區發展策略，發展最好的灣區。



覃偉中指出，深圳將強化基礎設施「硬聯通」，加快皇崗口岸重建，推進羅湖口岸片區升級改造，推動港深西部鐵路、前海口岸規劃建設。

深圳將加快規則機制「軟聯通」，包括提高港澳專業人士在深執業便利度，打造跨境人民幣業務創新試驗平台，聯動香港建設國際法律服務中心和國際商事爭議解決中心。

同時，深圳會促進粵港澳大灣區民眾「心聯通」，建設粵港澳青年創新創業基地。

2月14日，深圳市七屆人大四次會議開幕。（微博＠深圳衛視深視新聞）

2023年，深圳將全面推進前海等重大合作平台建設，推動出台新一輪前海總體發展規劃和國土空間規劃，深化與港澳服務貿易自由化；實施前海全球現代服務商計劃，建設融資租賃、跨境電商等集聚區；建成前海深港青年夢工場北區二期，推進前海石公園、前海深港廣場、互聯網+未來科技城等項目建設。

同時，深圳加快河套深港科技創新合作區建設，推動出台深圳園區發展規劃，引進重點企業研發中心20家、港澳科研機構10家以上；推進沙頭角口岸重建等項目，打造跨境旅遊消費目的地。