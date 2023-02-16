《紐時》：中國放棄清零後　估計兩個月內有100萬至150萬人染疫亡

自新冠疫情暴發，中國長期採取清零政策，直到去年12月驟然放開，染疫數隨即激增，期間屢傳火葬場不堪重負、醫院人滿為患等情況。輿論一直關注放棄清零後這段時間，有多少人因而染疫死亡。周四（16日），美國《紐約時報》引述多篇論文和專家意見估計，兩個月內，死亡人數約在100萬至150萬。



根據中國官方嚴格定義，截至2月9日，新冠死亡人數為83150人。報道指，進行精確統計並不可能，但流行病學家一直在努力；4個互無關聯的學術團隊得出了大致相似的估計，即中國這波新冠疫情可能已造成100萬至150萬人死亡。

按照官方數字，2020年以來的疫情，中國每10萬人只有6人死亡，人均死亡率在所有主要國家中最低。不過按照學者研究，不論較高的每10萬人有110人死亡的估計，還是較低的68人死亡，中國都超過了許多亞洲國家的官方死亡率。

《紐時》引用的其中一項較早的估計，是基於去年初上海疫情的研究，其發表在2022年5月的「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）上。該論文的結論，是清零政策的結束，可能會使醫療保健系統不堪重負，估計釀160萬人死亡。研究假設疫情在春、夏季爆發，但是中國的疫情實際是在冬天爆發的。專家認為，病毒繁殖率在冬季會增加。

中國估計兩個月內有100萬至150萬人染疫亡。（資料圖片）

第二個估計來自最近的一篇論文，香港大學3名科學家透過觀察其他國家先前疫情期間每個年齡組的死亡人數，再根據中國的人口統計數據調整數據，更模擬春節出行增加如何助長病毒傳播，最後估計到1月底，染疫激增或致約97萬人死亡。

第三個估計來自美國德州大學和香港大學兩名研究者，據中國疾控中心一份報告稱，即使中國取消大規模核酸檢測，衛生官員仍在去年12月9日至1月23日繼續對全國數以十萬計的民眾進行檢測，依照這些檢測數據，研究推斷在一個多月的時間內，有90%的人口被感染。他們之後將疫情爆發時間、估算致死率和疫苗效果納入統計模型，得出約150萬人死亡的結果。他們並表示，考量疫苗起效速度等不確定因素，死亡人數的合理估計範圍應在120萬至170萬間。

最後一種估計是基於美國死亡率的計算，美國哥倫比亞大學流行病學家假設，中美感染者的死亡率目前大致持平，即0.15%。研究指，許多因素相互抵消，中美兩國使用的疫苗不同，但到疫情暴發時，中國人因較少接觸病毒而更易感染，按照與美國相似的死亡率，保守估計，若40%至65%的中國人口染疫，那麼或有90萬至140萬人死亡。