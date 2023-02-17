「上海第三機場」擬江蘇南通開建　擁2條遠距跑道年吞吐旅客4千萬

江蘇南通新機場擬於今年11月開工建設，並預計2026至2027年正式完工，因未來將承接上海等周邊地區的溢出客源，還被業內稱為「上海第三機場」。



上海市市場監督管理局網站近日發布公示，提及上海機場（集團）有限公司（「上海機場集團」）與南通城市建設集團有限公司（「南通城建集團」）擬共同新設合營企業，主要從事民用機場的投資、建設、運營等。

南通新機場從提出至今，一直被稱為「上海第三機場」，最早於2019年初寫入江蘇省政府工作報告，2019年12月寫入《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，並明確提出「規劃建設南通新機場，成為上海國際航空樞紐的重要組成部分。」

上海主要有虹橋和浦東兩大機場，南通則有興東機場。而在2022年2月江蘇省政府辦公廳印發的《2022－2024年全省交通重點項目前期工作三年滾動推進計劃的通知》中透露，南通新機場計劃2023年11月開工建設，選址擬在南通市通州區二甲鎮。

資料顯示，規劃中的南通新機場建設2條遠距離跑道和滿足4000萬人次年旅客吞吐量的航站樓。設計年旅客吞吐量近期達4000萬人次、遠期達8000萬人次，運行等級4F。機場遠期還會預留兩條跑道和衛星廳。該項目總投資預計高達500億元人民幣，佔地面積67萬平方米，是現用南通興東國際機場的10倍多，甚至超過51萬平方米的上海虹橋機場。

據了解，南通「軌道上的機場」已在佈局當中。2022年11月，國家發改委批復了新建上海至南京至合肥高速鐵路可行性研究報告，未來至少將有北沿江高鐵、滬通城際和南通地鐵2號線連接新機場，周邊200-300公里範圍內的城市，包括上海、蘇州、泰州、揚州、鹽城等城市，都可以1小時內到達新機場。