大連機場要求韓籍人員入境帶白牌？　內地網民大讚：禮尚往來而已

網傳大連周水子國際機場要求韓國籍人士入境時配戴白牌，並走單獨通道去做核酸檢測。

2月8日，機場回應稱，配戴白牌是由航空公司負責，機場只負責做落地引導相關服務，核酸檢測由海關負責。



有網民拍片爆料稱，大連周水子國際機場要求入境中國的韓國人帶上白牌。片中可見，當飛機快要落地時，空姐向每位韓籍人員派發白牌，要求他們舉着白牌，並告知韓籍人員走單獨通道去做核酸檢測。

《封面新聞》報道，大連周水子國際機場的接線人員回應稱，機場只負責做落地接引工作，旅客在飛機上戴白牌是由航空公司負責，落地做核酸則由海關負責。

比對各航空公司的服飾及查找相關信息，片中派發白牌的是大韓航空（Korean Air）的空姐，該趟航班隸屬大韓航空。大韓航空客服人員解釋，「有落地前掛白牌的行為，非航空公司要求做，自身沒有這麼大的權利，是入境相關部門的要求」。

大韓航空表示，上述行為並非針對韓籍入境人員，所有入境非中國籍人員均要配戴白牌。

中國宣布放寬防疫政策後，多個國家要求自中國入境旅客需要出示核酸陰性證明。其中，韓國要求今年2月底前，自中國入境旅客在登機前，都必須出示48小時內核酸檢測陰性證明，並在抵達韓國的首日接受核酸檢測。

與此同時，不少中國網民曝光在入境韓國後遇到一系列離譜對待，包括韓方要求他們必須配戴黃牌，然後帶到單獨的區域做核酸檢測，令他們質疑韓國此舉是差別對待。

▼有入境韓國的內地民眾形容須帶着黃牌，過程充滿「屈辱、憤怒」（點圖放大）▼

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網民睇法：

以其人之道 還治其人之身，怎麼做都不過分，人家先不仁就別怪咱們不義



禮尚往來而已，不必驚訝！



完全支持，有什麼問題嗎？



公平的行為



心情倍感舒適呢



挺好，為什麼不能，他們都能



建議全國機場推廣



笑死哈哈哈，這是最高禮遇了



韓國航空公司自己幹的



多好的公司 得給獎勵啊

