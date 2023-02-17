組織中國首次大熊貓調查　「中國大熊貓之父」胡錦矗91歲病逝

撰文：許祺安
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2月16日晚間，被譽為「中國大貓熊研究第一人」、「中國大貓熊之父」的胡錦矗教授病逝。內地網民哀悼「一輩子保護國寶的國寶走了」、「大熊貓的保護神再見」，同時呼籲大眾應該多關心仍在美國的大熊貓丫丫。

人民網指出，胡錦矗是國際公認的大熊貓生態生物學研究的奠基人，曾組織領導中國第一次大熊貓調查，建立世界第一個大熊貓生態觀察站，曾任中國保護大熊貓研究中心首任主任，是中國大熊貓研究的標誌性人物。

綜合內媒資料整理，胡錦矗1929年生於四川開江，動物學家，西華師範大學珍稀動植物研究所教授。

1974年，45歲的胡錦矗作為四川省內知名野生動物專家，受命進入四川臥龍，組建四川省珍貴動物資源調查隊，牽頭開展全國第一次大貓熊野外調查研究。他研究發明結合其它指標從大貓熊糞便分析大貓熊數量的調查方法，後來被命名為「胡氏方法」，沿用至今。

野外調查期間，胡錦矗擔任了中國保護大貓熊研究中心第一任主任，完成世界上第一部全面探索大貓熊生態環境和生活習性的著作——《臥龍的大貓熊》。胡錦矗也獲得了世界自然基金會的最高獎項——「自然保護貢獻獎」，被譽為中國大貓熊研究第一人、國際公認的大貓熊生態生物學研究的奠基人。

退休後仍在「熊貓大學」講課

胡錦矗生前在西華師範大學任教開展熊貓研究，該校的野生大貓熊研究在全國高校中開展最早、持續時間最長，西華師大也因此也被稱為「熊貓大學」。人胡錦矗先生為熊貓研究代表的第一代，西華師範大學現在已有四代大熊貓研究者，堅持了半個世紀。

2000年，胡錦矗先生「退休」後，依然每天在辦公室工作，也依然會到實驗室給學生講授知識。他過世的消息傳出，西華師範大學的師生都非常不捨。

胡錦矗過世後，許多網民也惦念旅美大熊貓「丫丫」。據了解，旅美大熊貓「樂樂」「丫丫」原定2023年運回中國，但「樂樂」在2月3日突然離世，終年24歲，死因仍在調查中。網民也呼籲，隻大熊貓「丫丫」也應該盡快送回中國。

2022年2月，美國動物保護組織「捍衛動物」（IDA，暫譯）在Twitter發布影片，顯示丫丫和樂樂圍着牠們居住的地方轉圈。IDA稱，牠們這種動作，證明牠們在身體、精神和情緒上受到剝削。IDA發布的內容獲大批網民贊同，美國創作歌手Billie Eilish也有轉發帖文，引來注意。

▼旅美大熊貓丫丫和樂樂的照片，請點擊放大觀看：

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