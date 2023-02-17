山西男發文質疑執法違規遭跨省抓捕　事主取保候審：自己很冤

山西47歲男子龐雁冰早前替一位山東車主「打抱不平」，在網上發文質疑交通執法有違規，結果遭到山東臨沂市沂南縣警方跨省抓捕，原因是「涉嫌尋釁滋事」，引起輿論關注，律師認為龐發布的內容是出於監督政府部門規範執法的善意，不能動輒因言獲罪。事件周五（17日）有新進展，龐雁冰上午已被取保候審，他對內媒表示，他感覺自己很冤，而現時想馬上好好洗個澡。



龐雁冰已被取保候審。（現代快報）

龐雁冰表示，目前他人還在沂南，預計明天會去北京，再返回老家。他透露，在看守所的這段日子，他十分掛念家人，出來後已給妻子打電話報平安；另外他一直在思考自己的案子，感覺自己很冤。現在，他馬上要做的就是找個賓館，好好洗個澡，因這段時間一直沒有洗過澡。

他又稱，由於剛出來，好多事情要處理，目前還沒有時間細說案子。而對於媒體和廣大網友的關心，他表達感謝，認為正是這些讓案件得以有進展。

另一方面，據臨沂市公安局官方微信消息，針對此案，該局已派出調查組全面調查核實有關情況，根據調查結果依法依規處理。

相關新聞：為網民「抱不平」惹禍 山西漢發文質疑執法違規遭警方跨省抓捕（點圖放大閱覽）

據早前報道，龐雁冰平時就愛替弱勢出頭，經營著一名為「天鎮龐雁冰」的公眾號，並於去年發了三篇文章，替山東車主苗某某「打抱不平」。

文章標題分別是《山東臨沂市沂南縣交通執法太厲害，上路追車還打人》、《向山東省沂南縣縣委書記侯佔夫反映交通違規上路追車導致車禍，惱羞成怒當派出所面搶手機打人》和《致信山東省臨沂市委書記任剛，沂南縣政府官官相護說瞎話辦假事敷衍老百姓，請嚴懲》，發佈時間是2022年8月23日、25日和31日。不過文章皆在9月5日被龐刪除，理由是沂南警方要拘留苗某某。

據律師介紹，案件基本情況是，龐雁冰接到了在山東鄒城市任貨車司機的苗某某反映稱，當日其開車在205國道沂南縣雙堠鎮由南向北行駛，看到路中間有很多交通執法人員，旁邊停了一輛大貨車，於是採取制動，結果追尾貨車左後方。

隨後，苗拍照、拍片，認為交通執法人員違規上路追車，大貨車停車後，交通執法人員沒有擺放安全提醒設施，導致後車追尾，他還和交通執法人員發生爭執。最後龐出於監督政府部門規範執法的心態，以及關注社會的熱心，用微信公眾號編發了上述三篇文章。

律師已分別向警方、檢方遞交了建議撤銷案件法律意見書和法律監督申請書。其認為，龐雁冰發布的內容不屬於明知是編造的虛假信息進行散佈的情形，沒有造成公共場所秩序嚴重混亂，本人也不具有尋釁滋事犯罪的主觀故意，而是出於監督政府部門規範執法的善意，政府部門應當予以包容，司法機關應當予以尊重，不能動輒因言獲罪。