佛山民企老闆告贏當地公安後　被以「尋釁滋事」判刑入獄

在廣東佛山經商、辦廠多年的民營企業家楊剛，2016年12月因在一宗輕微交通事故中參與爭執，被佛山警方處以15日行政拘留及罰款。

在被拘留期間，楊剛對上述處罰提出不服，並向佛山市南海區法院提起行政訴訟，經二審終於勝訴。但其後，當地警方又以楊剛涉嫌尋釁滋事為由將他刑事拘留，後移送檢察院起訴，此案隨後延宕兩年多，楊剛最終被判處有期徒刑1年2個月。



據《經濟觀察報》報道指，2016年12月3日，因當地一名村民和楊剛手下一名員工發生車輛輕微碰撞，兩方找人前來幫忙，楊剛也到場，最後雙方發生激烈打鬥。但楊剛強調自己沒有參與打鬥。

2017年7月12日，南海區公安局對楊剛做出行政處罰決定書，對其處以15日行政拘留，並罰款500元人民幣。在被行政拘留期間，楊剛提出不服南海區公安局作出的這一行政處罰決定，而向佛山市南海區法院提起行政訴訟但敗訴。

楊剛的理由包括：在雙方沖突中，他本人自始至終沒有參與毆斗，而梁汝昌等人參與了打鬥，警方不但沒有處罰梁汝昌等人，反而在7個月多後，對他進行行政拘留。他認為「（南海區公安局）對雙方當事人進行了選擇性執法，顯失偏頗」等等。

但南海區法院認為，梁兆康、蔣海兵、王宏海、樂春明、周珍勇、陳愛軍這6人，「與本案被訴行政行為有利害關係」，一審判決楊剛敗訴。楊剛不服，向佛山市中院提起上訴，提出南海區公安局採用假的《辨認筆錄》。2019年3月8日，佛山中院判決，南海區公安局對楊剛作出的《行政處罰決定書》屬於「行為違法」，判楊剛勝訴。

兩個多月後，即2019年5月22日，南海區公安局以楊剛涉嫌尋釁滋事為由，對他刑事拘留。2021年8月19日，南海區法院一審判決，楊剛犯尋釁滋事罪，處有期徒刑1年2個月。楊剛向佛山市中院提出上訴。

2021年11月30日，佛山中院法官口頭對楊剛的辯護律師稱，此案二審該院將不會公開開庭審理。12月1日，楊剛的辯護律師再次當面請求佛山中院，二審公開開庭審理此案。