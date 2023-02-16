為網民「抱不平」惹禍　山西漢發文質疑執法違規遭警方跨省抓捕

山西男子龐雁冰早前在網上發文質疑交通執法有違規，結果事後遭到山東沂南警方跨省抓捕，原因是「涉嫌尋釁滋事」。其妻楊美榮認為，丈夫只是在去年8月在公眾號上發了三篇文章，替一位山東車主「打抱不平」，卻引來「牢獄之災」，她對此百思不得其解；山東沂南縣公安局則回應指，案件正在調查，不便透露。



據《縱覽新聞》報道，47歲的龐雁冰住在忻州市繁峙縣，自去年11月，他就開始心事重重，每天都在打電話。通過內容，楊美榮大概得知丈夫是被山東警方盯上了，雖然龐雁冰一直拒絕透露詳情，讓她別管，但卻留了律師的電話，表示自己如果哪天出了事，可以聯繫他們。

今年農曆新年前夕，龐雁冰曾表示準備去山東把事說清楚，但因為確診新冠而延後，準備過完正月十五才去。1月29日正月初八，龐與家人來到天鎮縣參加親友婚禮，但翌日下午，他突然被幾名男子帶走，他們有的穿著警察的制服，有的則穿著便衣。聞訊趕來的楊美榮趕緊查詢丈夫被帶走的理由，獲對方回覆「你問他」。

2月1日，山東沂南警方將龐雁冰帶回了山東，並在12日出具了拘留通知書，顯示龐雁冰涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留，現羈押在沂南縣看守所。

通過律師，楊美榮才知道，原來平時就愛替弱勢出頭的丈夫，經營著一名為「天鎮龐雁冰」的公眾號，並於去年發了三篇文章，替山東車主苗某某「打抱不平」。文章標題分別是《山東臨沂市沂南縣交通執法太厲害，上路追車還打人》、《向山東省沂南縣縣委書記侯佔夫反映交通違規上路追車導致車禍，惱羞成怒當派出所面搶手機打人》和《致信山東省臨沂市委書記任剛，沂南縣政府官官相護說瞎話辦假事敷衍老百姓，請嚴懲》，發佈時間是2022年8月23日、25日和31日。不過文章皆在9月5日被龐刪除，理由是沂南警方要拘留苗某某。

據介入案件的律師介紹，案件基本情況是，龐雁冰接到了在山東鄒城市任貨車司機的苗某某反映稱，當日其開車在205國道沂南縣雙堠鎮由南向北行駛，看到路中間有很多交通執法人員，旁邊停了一輛大貨車，於是採取制動，結果追尾貨車左後方。

隨後，苗拍照、拍片，認為交通執法人員違規上路追車，大貨車停車後，交通執法人員沒有擺放安全提醒設施，導致後車追尾，他還和交通執法人員發生爭執。最後龐出於監督政府部門規範執法的心態，以及關注社會的熱心，用微信公眾號編發了上述三篇文章。

而龐雁冰後來在求助信中稱，文章是根據苗某某的敘述和提供的現場影片、照片，分別致信沂南縣委書記和臨沂市委書記，既沒有搞人身攻擊，也沒有侮辱個人形象，更沒有捏造事實。其目的在於呼籲領導重視，別無他意。所發微信，不存在分文利益交換。

律師亦分別向警方、檢方遞交了建議撤銷案件法律意見書和法律監督申請書。其認為，龐雁冰發布的內容不屬於明知是編造的虛假信息進行散佈的情形，沒有造成公共場所秩序嚴重混亂，本人也不具有尋釁滋事犯罪的主觀故意，而是出於監督政府部門規範執法的善意，政府部門應當予以包容，司法機關應當予以尊重，不能動輒因言獲罪。

2月11日，苗某某透露，自己因為此事被拘留了38天，還被警告什麼都不能說，目前正「取保候審」。他又強調絕對不涉及金錢交易，「龐雁冰是那樣的人嗎？」，更提醒採訪的記者最好別「摻和」進來，稱「我是為你著想」。14日，沂南縣公安局稱案件正在調查中，不便透露。