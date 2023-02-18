美國國防高官訪台　15架大陸軍機飛越海峽中線

消息稱，美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）星期五（2月17日）低調訪台，當日即有15架大陸軍機飛越海峽中線及其延伸線進入台西南空域，台海情勢迅然緊張。



根據台灣國防部17日上午發佈的「中共解放軍台海周邊海、空域動態」資訊，17日6時至18日6時止，台軍偵獲大陸軍機24架次、大陸軍艦4艘次，持續在台海周邊活動。

台國防部說，其中飛越海峽中線及其延伸線進入西南空域15架次。根據台灣國防部公佈最新解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，北部空域有1架次彩虹4無人機、2架次殲-10戰機、4架次殲-11戰機，中部空域2架次殲-10戰機、南部空域2架次殲16戰機，都飛越海峽中線。

圖為美國國防部高官、負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）（美國國防部網站）

另有2架次殲16戰機在東沙島附近出沒，1架運8反潛機進入西南空域，另有一架BZK-005無人機長航穿越巴士海峽抵台東南外海。航跡包圍台灣全島。

台國防部表示，台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。英媒星期五早上引述四名相關人士報導蔡斯即將訪台的消息，並在下午稱蔡斯已經抵達台灣。

蔡斯是繼2019年時任美國國防部分管東亞事務的副助理部長克林克（Heino Klinck）訪問臺灣之後，首位訪台的美國國防高官，也是40年來第二位訪台的美國國防高官。

不過，在中美氣球事件持續延燒的高度敏感時間點上，美國和台灣政府都低調處理蔡斯的訪台行程；截至星期五晚，雙方都未證實或否認這項消息。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

