實現中國遠洋魷釣漁業零的突破　「中國魷釣之父」王堯耕逝世

據上海海洋大學微信公眾號消息，原上海水產大學（現上海海洋大學）教授，中國航海教育貢獻獎獲得者、中國遠洋魷釣漁業的開拓者王堯耕教授，因年事已高，於12月27日6時50分在家中逝世，享年92歲。王堯耕組建了中國初期的遠洋魷釣技術組，帶領團隊提出了釣捕技術體系，實現了中國遠洋魷釣漁業的零的突破，被譽為「中國魷釣之父」。



王堯耕。（上海海洋大學微信公眾號）

資料顯示，王堯耕1930年出生於上海，1951年畢業於上海市水產專科學校漁撈科。1952年起在上海水產學院（現上海海洋大學）任教，1992年起享國務院政府特殊津貼，曾獲國家教學成果獎，國家科技進步獎等多個獎項，2009年7月榮獲中國航海教育貢獻獎。

凡是了解遠洋漁業的人，都聽說過「王堯耕」這個名字。20世紀80年代末，中國近海漁業資源面臨許多困難的問題，多數漁民和漁業企業只能勉強支撐。為了改變現狀，王堯耕迎難而上，主動承擔了一系列出海漁場探索工作，首先在日本海獲得了魷釣探捕的成功，其指導的4條魷釣船在日本海魷釣作業中取得驕人成績。不久，一個可以完整作業的中國魷釣船隊逐漸成型，這也使中國的海洋捕撈業重新煥發生機。

王堯耕團隊採集的魷魚幼魚樣本。（上海海洋大學）

王堯耕曾說：「實踐出真知。只有在實踐中鍛煉，在實踐中發現問題並解決問題，才能真正有所得。」1994年，在初探太平洋海域失敗後，他迎難而上，在眾人的質疑聲中再次組織了6條漁船，在太平洋海域進行了十分艱苦的地毯式探捕。終於，有了豐收成果，產量也頻頻提高。消息傳回國內，再次在漁業界引發轟動。一大批在日本海作業的漁船也爭相前往太平洋進行捕撈生產。

王堯耕教授歡送赴印度洋西北海域鳶烏賊探捕青年教師。（上海海洋大學）

其後，王堯耕依然在魷釣生產第一線奮鬥，探索新的作業海域，並不斷研究改進作業技術，使整個魷釣漁業快速穩步走上正軌，為中國遠洋漁業開創了「新漁場、新資源和新技術」的「三新」局面。即使年過花甲退出了工作的第一線，他依然熱忱指導相關捕撈探索工作的進行，並編寫了許多權威性教材，為中國遠洋漁業的發展做出了重要貢獻。