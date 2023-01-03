《葉甫蓋尼·奧涅金》譯者　俄語文學翻譯家王智量逝世　享年94歲

撰文：范玉瑩
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《澎湃新聞》報道，著名俄語文學翻譯家王智量，1月2日傍晚6時許在上海交通大學醫學院附屬第六人民醫院去世，享年94歲。

翻譯家王智量。（澎湃新聞）

1928年6月，王智量出生於陝西漢中，江蘇省江寧縣（今南京市江寧區）人，1952年畢業於北京大學西語系俄語專業，後留校任教，1954年轉入中國社會科學院文學研究所，從事研究工作。

1978年，王智量調入華東師範大學，任中文系教授，1993年退休。歷任上海比較文學學會副會長、全國高校外國文學研究會常務理事、上海作家協會理事、上海翻譯家協會理事、中國作家協會會員。

王智量是中國著名外文專家、翻譯家、小說家，從事英、俄語翻譯，旁涉法、德、日文，以翻譯被譽為「俄國文學之父」普希金的傑作《葉甫蓋尼·奧涅金》（Eugene Onegin）聞名於世，曾獲中國翻譯界最高獎項「中國翻譯文化終身成就獎」。翻譯作品有《我們共同的朋友》《貴族之家》《前夜》《帕拉莎》《安娜·卡列寧娜》《上尉的女兒》等30多部。

王智量先生人生中的第一本俄語原文《葉甫蓋尼·奧涅金》。

人民文學出版社介紹，1952年，王智量剛從北京大學畢業時，本該揮灑青春才華，但各種運動來臨。從1958年開始，他有將近二十年的時間無法正常工作。所有的白天，他的生命都在被動的迷途中消耗，但所有的夜晚，他都獻給了外國文學，獻給了翻譯。

1982年，王智量的《葉甫蓋尼·奧涅金》譯稿幾經波折，終於交到了人民文學出版社。作為「中國嘗試再現奧涅金詩節的第一人」，王智量第一次讓中國的讀者原汁原味地領略了「奧涅金詩節」的韻腳、韻味和節奏。在《葉甫蓋尼·奧涅金》的諸多譯本中，王智量的譯本始終被譽為「標誌性的譯作」。

王智量先生接受採訪時的照片。（搜狐新聞）

作家葉開在《懷念智量老師》一文中寫道：很多人大概是被他（王智量）在「朗讀者」上的儒雅、博識以及坎坷的身世深深打動。最讓人無法不佩服的是，即便遭受瞭如此多的苦難，老先生總是穿得乾乾淨淨的，站得板板正正的，說得字正腔圓，情真意切的。

智量老師很善於表達，有很高的表演能力，擅長催淚模式：一說小時候就會提到他母親，說到母親眼淚就流下來。然後，他又有點不好意思地笑，靦腆地笑。他這個招牌式微笑很優雅，再加上他帥老頭的儒雅模樣，在2018年的「朗讀者」上收穫了一大波新粉絲。

王智量先生受邀參加央視《朗讀者》節目。（網路截圖）

王智量常說：「人生，沒有白走的路。」 在這條路上，所有被克服的艱難困苦，所有被戰勝的痛楚，都會化成美麗的詩行，化成幸福。這也許是每一位翻譯家的心聲和渴求。

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