官媒：美國利用AI傳播假信息　ChatGPT回答涉疆問題與美口徑一致

近來，ChatGPT在中國大熱。官媒《中國日報》20日發布「揭露美式『人工智能』背後的醜聞」的報道稱，美國政府利用AI傳播虛假信息。



《中國日報》報道稱，與ChatGPT對話時發現，凡涉新疆話題，其回答都與美國政府政治宣傳口徑一致——新疆存在所謂「種族滅絕」。報道認為這款AI軟件是帶有偏見的，且可能在西方言論宣傳活動中扮演重要角色，美政府可以對其加以利用，將其變成傳播虛假信息、操縱輿論敘事以謀求地緣政治利益的工具。



《中國日報》報道又指，由OpenAI開發的ChatGPT，自己也承認它帶有偏見，可能會給出有害指令或帶有偏見的回答，它的準確性也只與接受的訓練數據相關。

對待中美傳播虛假信息 雙重標準的西方媒體

《中國日報》的報道指，由Stanford Internet Observatory和美國互聯網分析公司Graphika在2022年8月共同發布的一篇題為《Unheard Voice》的文章中提到，Twitter和Meta等平台有AI生成的虛假角色，利用影片和表情符號，偽裝成自媒體，在五年多的時間裡散佈虛假信息，進行對西方有利的政治宣傳。由於涉及美國政府利用AI傳播虛假信息，這篇文章鮮有西方媒體關注。

《Unheard Voice》指Twitter等平台的虛擬賬戶，偽裝成自媒體散佈對西方有利的虛假信息。（GRAPHIKA REPORT）

報道稱，直到Graphika發佈一份新的報告指「中國傳播虛假信息」，CNN才立刻跟進報道，《紐約時報》、澳洲ABC及今日印度也都紛紛報道。這是西方媒體與美國地緣政治議程保持高度一致的又一個例證。

西方媒體在本國事件集體噤聲 中國正成「煙霧彈」

報道又稱，2月5日至12日，西方媒體每日大約有300篇關於中國氣球的報道，但是，除傳奇調查記者Seymour Hersh的報道外，似乎沒有一家西方媒體對「北溪管道被炸美國難辭其咎」這一內容抱有興趣。同樣不感興趣的還有俄亥俄火車脫軌導致有毒化學品洩漏事件。報道稱，「可能，讓他們的觀眾抬頭尋找『中國氣球』更容易」。

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《中國日報》指，在使用AI技術虛假宣傳之前，美國就已在2022年間花費了5億美元來量產關於中國的負面新聞。中國正成為西方媒體的「煙霧彈」，以方便將他們讀者的注意力從國內真正的麻煩上轉移開。