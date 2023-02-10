時隔三年！兩岸小三通金門泉州線正式復航

《央視新聞》報道，農曆春節前，金門到廈門與福州到馬祖兩條小三通航線恢復運作後，福建泉州10日在時隔三年後重啟往返金門的小三通航線，提供金門馬祖民眾、陸生和大陸配偶更多往返兩岸的交通選擇。



據了解，受新冠疫情等因素影響，兩岸小三通航運已經暫停近3年時間，在金門、馬祖民眾要求下，終於同意陸續恢復通航。

今年（2023年）1月7日到2月6日小三通航線在農曆春節重啟，第一階段採取「專案」方式，只限戶籍設在金門、馬祖民眾、大陸配偶、陸生可搭乘航班，未開放台商中轉。2月7日開始，台灣實施「小三通」專案常態化，沿用專案的限制，未開放台商中轉。

2月10日上午、從泉州南安首發前往金門，象徵該條小三通航線重新啟用，未來每週將提供兩趟往返班次。

台灣「小三通」日前陸續復航。（資料圖片）

據了解，小三通航線有「金門—廈門」、「金門—泉州」、「馬祖南竿—福州馬尾」、「馬祖北竿—福州黃歧」，泉州至金門的小三通航線關注度較低，但營運至今將近三萬趟、載運139萬人次往返兩岸，其中超過5成比例乘客都是台灣人。

國台辦發言人朱鳳蓮8日曾公開呼籲，台灣別再以疫情為藉口，阻擋兩岸交流和違背民意，希望民進黨盡快取消人為限制，實現「小三通」全面復航。

朱鳳蓮指出，自1月7日「小三通」部分復航，為金門、馬祖同胞返鄉過年、與家人團圓提供了便利。截至2月6日，兩岸船舶共往返78班，載客5169人次。其中，廈金航線共62航次、4736人次；福馬航線共16航次、433人次。

針對兩岸直飛的限制，朱鳳蓮表示，希望恢復廣州、南京、重慶等有諸多台灣人居住城市的直飛航線。