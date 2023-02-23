華春瑩連發10圖　稱「中國無意擊敗美國，更不會成為另一個美國」

「中國根本無意『擊敗』美國，也不想變成另一個美國。」 2月21日，中國外交部部長助理、發言人華春瑩在社交媒體上連發圖文，用至少十個原因來回擊所謂的「中國威脅論」，解釋為什麼「中國不會成為美國」。



根據推文內容，華春瑩指出了美國近期對華發動的一場瘋狂而歇斯底里輿論戰，「……美國高級官員宣稱中國想要拋棄《聯合國憲章》和《世界人權宣言》……」而推文這裡提到的美高官，就有近日發表涉華不當言論的美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman），舍曼當時聲稱「中國毫無疑問是一個越來越大的挑戰……中國試圖擺脫國際秩序，建立只為中國自己服務的規則」。

對此，華春瑩表示，「差不多得了……仔細想一想，到底是哪個國家一直在利用虛假資訊在伊拉克、敘利亞、阿富汗發動戰爭、干涉別國內政，甚至推翻當地政府？」她寫道，「再看一看，到底是哪個國家允許發生『I can't breathe!』（我無法呼吸）事件，又是哪個國家每天都有民眾甚至學生死於槍支暴力？」

華春瑩指出，規則應該為所有國家的人民服務，並為所有國家所遵守。僅為美國利益服務的規則不是規則，而是霸權的工具。對於美國內那些聲稱中國要取代美國的聲音，事實上中國根本無意「擊敗」美國，也不想將自己變成另一個美國。這裡至少有以下十個原因：

原因一：中國從未對少數民族進行過屠殺、掠奪和種族滅絕，也從不允許發生「I can't breathe!」（我無法呼吸）事件。

原因二：中國從不允許1%人口擁有的財富，相當於90%+人口擁有財富的總和。

原因三：中國從不允許其人民遭受大規模槍擊事件，更不可能讓孩子們在校園裡被槍殺。

原因四：中國不允許毒品問題困擾國家並導致每年10萬人以上的死亡。

原因五：中國從不侵略別國以及搞殖民擴張。

原因六：中國從不干涉別國內政，也從不在國外尋找、扶植代理人。

原因七：中國從不把外交政策建立在欺騙、謊言和偷竊上，因為中國把這些視為恥辱，而不是驕傲。

原因八：中國從不稱霸世界，也不會剝奪任何人的發展權。相反，中國謀求共同發展和繁榮。

原因九：中國從不會為了勝利而不擇手段地削弱或消滅對手。相反，中國專注于提升並超越自己。

原因十：中國從不向漫遊的氣球發射導彈，而是投資建設更好的鐵路，讓人民享受安全和健康。

另一方面，中國外交部發言人汪文斌21日也就舍曼涉華言論回應稱：「中方是國際秩序的維護者，始終堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。破壞、踐踏國際規則和秩序的不是中方而是美方。新華社昨天剛剛發佈了《美國的霸權霸道霸淩及其危害》報告，揭示了美方霸權行徑對世界和平穩定和國際規則、秩序造成的嚴重危害。」

汪文斌指出，美國推行肆意妄為的政治霸權，從「新門羅主義」到「顏色革命」，從「五眼聯盟」到「四邊機制」，在世界各地煽動對抗、製造分裂。美國推行窮兵黷武的軍事霸權，從阿富汗到伊拉克再到敘利亞，2001年以來，美國以反恐之名發動戰爭和軍事行動已造成超過90萬人死亡，在全球製造了3700萬難民。

美國推行巧取豪奪的經濟霸權，從操縱國際經濟金融組織、脅迫打壓對手，到大搞單邊制裁和「長臂管轄」，嘴上說著公平正義，心裡想的只有自己的「生意」。美國推行壟斷打壓的科技霸權，借保護智慧財產權之名大搞壟斷，以國家安全為名將科技問題政治化、武器化、意識形態化，大搞「無差別」監聽竊密，成為名副其實的「駭客帝國」。美國推行蠱惑人心的文化霸權，一邊培植自身「黑金、黑論、黑嘴」的輿論產業鏈條，一邊通過種種手段讓別國媒體「消音」，以此操縱國際輿論。

汪文斌強調，事實充分表明，美國是當之無愧的國際規則和秩序頭號破壞者，霸權霸道霸淩就是對待國際規則、處理國際事務的「美式標準」。不久前，美方不顧中方多次介紹有關情況，無視基本事實，編造「間諜氣球」敘事，拜登總統親自下令，悍然出動戰機擊落中方飛艇，這正是美方霸道霸淩作派的又一鮮活例證。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

