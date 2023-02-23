《華郵》：美眾院中國問題特別委員會主席密訪台灣　與蔡英文會晤

美國聯邦眾議員康納（Ro Khanna）2月19日率團抵達台灣，展開4天的訪問行程。然而據《華盛頓郵報》22日報道，眾議院中國問題特別委員會首屆主席蓋拉格（Mike Gallagher）也在同一個周末訪問台灣，期間與總統蔡英文以及副總統賴清德、防長邱國正等人會晤。他還透露，眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能在明年初的台灣大選後訪台。



蓋拉格接受《華盛頓郵報》專訪表示，他之所以低調訪問台灣，是為了與台方的會面能更富有成效，特別是看到去年8月時任眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi，台灣譯作裴洛西）訪台引發的風波。訪台期間，他所見的每個台灣官員，都會提到俄烏戰爭，指戰爭是對台灣的警鐘（wake-up call），讓台灣意識到儲存先進武器的需求。

蓋拉格呼籲，為避免戰爭，美國應竭盡全力提供武器予台灣，又指無人知道習近平是否及何時會一覺醒來，就決定攻台，所以應儘快把拒止性部署（denial posture）就定位。

另外，麥卡錫傳出計劃訪台，對此蓋拉格表示，他沒聽說麥卡錫有積極籌劃訪問台灣，但若對方想去，那當然可以去。蓋拉格稱，他計劃今年夏天前在台舉行聽證會，結束後再向麥卡錫回報，這能為對方的訪問計劃提供更多資訊。他進一步透露，麥卡錫和民主黨非裔領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）或在2024年初台灣總統大選後訪台。

不過據中央社報道，一名美國國會資深幕僚表示，眾議院規章並不允許委員會把資金運用在海外，故以往從未有委員會召開過海外「田野聽證會」（field hearings）；取而代之，委員會成員會選擇率團到海外訪問，或在當地舉行圓桌會議等官方活動。對此，中國問題特別委員會回應指，蓋拉格打算率領跨黨派國會團訪台，惟目前未有正式計劃。而包含田野聽證會在內的所有聽證會，皆會循眾議院規章在美國國內舉辦。