內蒙古礦難｜遇難者升至6人　仍有47人失蹤

內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司一露天煤礦周三（22日）發生坍塌，據救援指揮部消息，截至周四（23日）晚上10時30分，事故已造成6人死亡，6人受傷，另仍有47人失蹤。



事故發生後，國家應急管理部門派遣救援專家及各地的支援力量、專家團隊、專業隊伍、醫療資源陸續抵達救援現場。目前，現場救援工作正在緊張有序地進行，據央視報道，坍塌的土方量達到了1000萬立方米，這令到救援工作十分困難。由於事故區域坍塌體量大，機械作業二次坍塌風險高，救援工作進度受到嚴重影響。

露天煤礦坍塌時揚起大量塵土。

雪上加霜的是，周三下午6時44分，坍塌區域再次發生了比較大的山體滑坡，讓救援工作陷入困境。阿拉善盟盟長李中增介紹道，這次山體的大面積滑坡，垮塌的塌方量比較大，救援難度確實很大。各方的救援力量，包括周邊地區的救援力量都在陸續趕往現場。

對此，救援部門決定改變救援方案，採取分層挖掘、梯形降坡的方式，從山體兩側開展挖掘搜救工作，最大限度保證山體穩定和被困人員、救援人員安全，避免發生次生災害影響。

據早前報道，涉事的內蒙古新井煤業有限公司有多項失信被執行人記錄，且該公司領導曾多次被法院判定限制高消費。天眼查信息顯示，2022年，新井煤業有限公司曾因多項問題被行政處罰，包括未在煤礦通往採場的主運輸道路設置限速、道口等路標；採場北部滑坡區域未設警示標誌；煤礦未根據採場實際情況填繪採剝工程平面圖、運輸系統圖等圖紙；煤礦安全員無牌工作等。

周三，內蒙古阿拉善左旗新井煤業有限公司露天煤礦大面積坍塌事故救援指揮部召開新聞發布會，會上指，關於邊坡坍塌的具體原因，正在進一步調查中，公安機關已介入調查，相關人員已控制，後續將適時公佈調查結果。善後方面，指揮部已經詳細梳理失聯人員及親屬信息，抽調專門的工作人員組成工作專班，按照一家一專班原則，積極穩妥做好撫慰安置等工作。