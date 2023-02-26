武漢大連爆示威反醫保改革　官方：去年減輕職工就醫負擔1086億

近日武漢、大連等地出現退休人士抗議醫保改革，國家醫療保障局昨日（25日）發文表示，這次改革的核心是用調整個人帳戶的劃入方式，來「置換」普通門診統籌報銷。通過改革，可以讓大部分地區實現普通門診報銷從無到有的轉變。



當局又表示，新機制在2022年減輕職工就醫負擔1086億元（人民幣，下同），今年以來全國定點醫療機構已實現普通門診統籌結算4.41億人次，日均結算超過780萬人次，完成結算金額462.4億元。



內地原本的醫保制度把職工和單位繳納的金額，按比例劃入個人帳戶及社會統籌基金池，民眾在門診看病和買藥只可從個人帳戶支付，住院方可報銷。

關於這次改革的背景，國家醫療保障局表示，目前內地疾病譜已發生了巨大變化，慢性病已成為影響居民健康的主要疾病，此外門診可提供的醫療服務範圍大幅增加，服務功能明顯加強，過去制度也不適應內地老齡化發展趨勢。原有制度以個人帳戶保障普通門診費用的方式難以滿足現實需求。

當局表示，通過共濟改革，可以讓大部分地區實現普通門診報銷從無到有的轉變。原來職工醫保參保人看普通門診不報銷的地區，改革後可以報銷；原來看普通門診可以報銷的地區，報銷額度進一步提升。

當局又表示，通過優化醫療資源配置可以一定程度緩解「住院難」問題。改革前，由於普通門診保障不足，「無指徵住院」、「小病住院」等不合理的醫療行為頻發。改革後，參保人在普通門診就能享受報銷，一定程度上能夠降低此前居高不下的住院率，減輕大醫院病床周轉的壓力，促進醫療資源合理配置，把優質醫療資源留給真正需要的病人。