武漢大連爆示威　官媒籲民眾「算大帳算長遠帳」理性看待醫保改革

近日武漢、大連等地出現退休人士抗議醫保改革，內地官媒《經濟日報》今日（21日）發文呼籲「參保人要理性看待改革，面對當前劃入個人帳戶資金減少的情況，大家既要算小帳，也要算大帳；既要算眼前帳，又要算長遠帳。相信在改革推進一段時間後，群眾會享受到改革的紅利」。



《經濟日報》的文章稱，在近期多地出台的醫保改革方案中，職工醫保個人帳戶當期計入的金額有所變化，對在職職工而言，原本由單位繳費劃入的部分不再劃入，被納入統籌基金；對退休人員而言，個人帳戶計入從過去的與本人養老金掛鉤，過渡到定額劃入，定額標準與統籌地區改革當年人均養老金掛鉤。有人認為，改革後劃入個人醫保帳戶裏的資金減少，個人醫保待遇下降了。

文章指，此次改革並非簡單地對個人帳戶金額做減法，而是把個人帳戶減少的「錢」加到了統籌基金的「大池子」中。一方面，開放了個人帳戶的「家庭成員共濟」，將個人帳戶的使用範圍從參保職工本人拓展到了家庭成員。另一方面，增強了「門診共濟保障」，逐步將多發病、常見病的普通門診費用納入統籌基金支付範圍。

文章指，單從帳面上看，個人帳戶新計入的錢的確變少了，但從整體來看，參保人普通門診統籌的待遇會提高。

文章又指，改革後統籌基金的「池子」更大了，醫保的互助共濟作用顯著提高，社會保障能力也變得更加充分。醫療保險歸根到底是一種社會保險，這就意味著它具有互助共濟、責任共擔、共建共享的性質。把大家的錢放在一起，可以實現用大數法則化解社會群體的風險，更大範圍滿足公眾醫療需求。