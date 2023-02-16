內地醫保賬戶縮水引長者抗議　官媒答3大質疑：報銷金額不降反升

日前，武漢有上萬名退休老人上街抗議醫保改革，要求當局公開解釋為何每月260多元（人民幣．下同）的醫藥補貼被降至僅數十元。昨日（15日）武漢再爆發大規模示威，抗議醫療改革。警民一度互相推撞，期間有長者跌倒躺地。

醫保改革後個人賬戶大縮水令民眾不滿，今日（16日）新華社發文解答各種焦點問題。



從部分民眾的醫保賬面上看，個人賬戶新計入的「錢」的確變少了，而且有些人的降幅不小。對於「錢去哪兒了？」是否影響個人醫保待遇的問題，中國社科院公共經濟學研究室主任王震回答說，賬戶錢的減少，並不意味參保職工醫保待遇會降低或者損失。

根據2021年4月，國務院印發的《關於建立健全職工基本醫療保險門診共濟保障機制的指導意見》，在調整統籌基金和個人賬戶結構後，統籌基金主要用於門診共濟保障，提高參保人員門診報銷待遇。這意味著，改革後，過去不可報銷的普通門診費用可以報銷了。

醫保改革後可報銷金額不降反升

文章以武漢市某市民為例，醫保改革前該市民個人賬戶每年可獲2400元（人民幣，下同）。該市民患病後，因過去當地無門診統籌政策，則無法享受門診就醫報銷。改革後，每年個人賬戶可獲金額下降至996元，其在三級醫院門診就醫費為7150元，以新的門診統籌政策報銷，除去門檻費500元，按三級醫院60%的報銷比例，可報銷3990元（即：（7150-500）*60%=3990）。這意味著，雖然個人賬戶金額變少1404元，但享受報銷金額卻增加了2586元（3990-1404=2586）。

醫保個人賬戶的降低、取消，令民眾質疑「是否因統籌基金沒錢了，需要用個人賬戶『補窟窿』？為何將個人賬戶的錢轉入統籌基金，用於門診共濟保障，讓別人花自己的錢？」

王震解釋，醫療保險是社會保險，意味著它具有互助共濟、責任共擔、共建共享的性質。年輕時得病少，到年老時容易生病，看病吃藥僅依靠個人賬戶積累是有限的，將大家的錢放在一起，可實現用大數法則化解社會群體的風險，更大範圍滿足公眾醫療需求。

個人賬戶的調整，並未動用歷史結存。在改革前，由於個人賬戶無法給其他人使用，出現「有病的人錢不夠用，沒病的人錢用不了」，逐漸出現了過度沉澱、共濟性不夠、欺詐騙保等弊端。

國家衛健委衛生髮展研究中心醫療保障研究室主任顧雪非介紹，醫保改革是在不另外籌資、不新增單位和個人繳費負擔的前提下，提高門診保障水平。

醫保改革後報銷覆蓋病種更多 個人賬戶可全家使用

近期由於醫療改革，老年人走上街頭抗疫醫保個人賬戶金額減少。文章以呼和浩特為例，開設門診統籌保障後，退休人員門診支付比例提高，且年度最高報銷限額也由過去的4000元提高至6000元，高於在職職工。

另外部分地區醫保改革後，將一些特殊病種納入門診。譬如武漢，將高血壓、糖尿病等慢性病特殊疾病病種由28類增加到37類，基本病種從32種增加到70種等，報銷可覆蓋疾病更多。

且醫保改革後，個人賬戶使用範圍拓寬，參保人個人賬戶的金額可用於父母老人、配偶、子女等其他家庭成員，形成及家庭內部共濟，提高家庭因對醫療風險能力。

對於近期有民眾反對醫保改革的問題，王震表示，「改革過程中存在不同聲音是正常的。」應切實回應群眾訴求，加強政策解讀，破解群眾求醫問藥難題。

各地門診報銷金額提高

廣州門診報銷由月度限額調整為年度限額的基礎上，提高了報銷金額；北京不再設置醫保門診最高支付限額。武漢亦在前期公布的1000多家零售藥店試點的基礎上，將第三批4065家定點零售藥店納入職工醫保門診統籌保障範圍。