中國證監會：嚴厲打擊用天干地支陰陽五行等風水學說預測股市行為

2月24日晚，中國證監會官網回復《關於嚴厲打擊風水盲測股市動向的建議》，稱將持續落實「零容忍」要求，嚴打風水盲測股市動向等行為，保護投資者合法權益。



《澎湃新聞》報道，證監會在回復中表示，在監管實踐中發現部分證券分析師、證券投資顧問利用風水學說理論，分析、預測證券及證券市場走勢，提供投資建議服務，不僅違反相關法律法規，亦背離證券研究報告獨立、客觀、公平、審慎的基本原則。

證監會表示，將對違規公司及相關責任人依法採取行政監管措施，督促相關證券公司內部嚴肅追責，加強現場檢查和違規案例通報，強調、重申法規監管要求及警示教育，持續加強發布證券研究報告監管執法和自律管理，淨化行業生態。

（圖 / VCG）

據報道，風水學在1992年便被市場應用，中信里昂證券曾以農曆新年賀卡形式推出風水指南（不構成投資建議），展望香港市場。不過，也有部分券商分析師和投顧，因使用風水預測A股走勢受到處罰，如國盛證券製作並發布的《天干地支在擇時中的應用初探》。

證監會表示，下一步將會多措並舉，形成合力，進一步推動提高研報行業合規水平。如發現利用發布研究報告業務編造、傳播證券交易虛假信息、操縱市場等違法行為，將採取行政懲戒、依法移送司法機關追究刑事責任等方式，嚴厲打擊證券違法犯罪活動。