氣球風波｜中國化工集團澄清：非軍工企業　與美國上空飛艇沒關係

中美氣球風波持續，此前外界曾推測美國上空的飛艇是由中國化工集團生產。

2月24日，中國化工集團在其官方網站發布澄清聲明，表示與在美國上空的飛艇沒有關係。



聲明表示，中國化工株洲橡膠研究設計院有限公司是一家合規經營、生產民用天然膠乳氣象氣球的企業，不是一家軍工生產企業。我們生產的產品用於各地氣象站日常天氣預報，與所謂的在美上空飛艇沒有任何關係。

中國化工集團聲明。（網站截圖）

公開資料顯示，中國化工株洲橡膠研究設計院有限公司成立於1992年04月06日，註冊地位於湖南省株洲市荷塘區新華東路818號，法定代表人為孫建華。

經營範圍包括乳膠製品、高分子合成材料、氣象器材的研究、開發、生產、銷售、檢測、監測、技貿及信息服務；以及上述產品的進出口貿易等。

此前，中國外交部發言人汪文斌表示，中國民用無人飛艇飄入美國上空完全是一起由不可抗力導致的意外、偶發事件。美方在沒有任何證據的情況下，就將中國民用無人飛艇污衊為“間諜氣球”並濫用武力，公然違反《芝加哥公約》義務和多項國際法基本原則。

對於美方打撈殘骸分析碎片的行為，汪文斌稱這是美方的「暗箱操作」，中方通過領事保護途徑明確要求美方通報進展，但美方拒不回應。同許多方面一樣，中方不得不對所謂調查的獨立性、公開性、透明性提出強烈質疑。