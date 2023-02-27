廣西公安廳欠48萬電費　被催繳後僅還本金　網民：衙門互鬥傷民脂

今日（27日）一份疑似廣西壯族自治區公安廳的「欠費停電通知函」在內地網絡流傳。文件由南方電網南寧供電局發出，指廣西省公安廳拖欠電費及違約金48萬餘元，於2月27日起停電。



欠費文件顯示，截至2023年2月24日，廣西省公安廳2023年1月電費及歷史違約金合計483848.85元（人民幣，下同），其中電費本金477791.09元，違約金6057.76元。由於多次催繳仍未結清，供電局將依照《電力供應與使用條例》及合同約定，在2月27日起對廣西公安廳進行停電。

據《頂端新聞》報道，廣西公安廳相關工作人員回應，目前還有電，能夠正常工作。今日上午9時許，南方電網廣西電網公司客服人員表示，確實還有48萬餘元的電費沒有交完，具體停電時間要以現場工作為準。

據《鳳凰網》27日下午13時報道，南寧市供電局客服表示，目前廣西壯族自治區公安廳電費已經於上午10點左右結清，繳費金額為477791.09元。意味著，廣西省公安廳僅繳納了欠費本金，而未繳納違約金6千餘元。

兩個國家單位齊登微博熱榜，被網民調侃稱是「衙門互斗」，對於欠繳金額亦引發網民熱烈討論：

「違約金也是人民的納稅錢呀。」

「出動警察查封供電局，誰大誰小不給面子」

「供電局怎麼不報警處理？」

「欠費這麼久，也就交個本金，違約金幾千元都不用交了，真爽！」

「真是天下奇聞趣事，公安廳欠電費47萬餘元，還是只交本金。」

「催收多次不給，曝光網絡立馬解決。看來領導都害怕網絡的力量。」

「為啥他可以欠費48萬，而老百姓不能欠費48塊？」

「哇，電費是先充再用的，一分都欠不了，還能倒欠48萬，我們普通人終究還是太普通」

