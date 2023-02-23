疫情衝擊財政吃緊？河南商丘公交停運：虧損嚴重，已5個月無糧出

2月23日上午，河南商丘市公共交通有限公司發通告稱，受疫情衝擊等多種因素疊加影響，目前公司虧損十分嚴重，已經積欠員工薪資，3月1日起暫停營運商丘市市區公車線路，引發關於地方財政吃緊的討論。



23日下午該停運通告已經刪除，河南市政府工作組稱已進駐，將依法依規查明情況，進一步紓困解難，確保市區公共交通正常營運。



該公告提到，受疫情衝擊、國家新能源補貼政策調整、財政補貼不到位等多種因素疊加影響，目前公司虧損十分嚴重，經營異常困難，員工工資、社保金拖欠，無力支付，車輛充電電費、車輛保險等無資金購買，已經無法繼續承擔老百姓出行的公益性事業和民生工程。

河南商丘市公共交通公司工作人員也證實該消息，他指出，公司全體職工已經五個月沒有發工資，「通告發布後公司領導已經被叫去開會了」，商丘市市政府服務熱線則稱，「這個是民生問題，非常重視，已經上報了」，後該通告於23日下午被刪除。

商丘市公共交通局23日下午發布新通告表示，將克服困難，確保公交部停運，更稱「此前發布的公告對社會造成的不良影響，深表歉意。」

據了解，商丘市公共交通有限公司是由2006年改制的民營公司，負責營運商丘市市區公共交通，市財政一直按約定予以補貼。商丘市交通局坦言，公司經營確實遇到困難，市政府工作組已進駐，將依法依規查明情況，進一步紓困解難，確保市區公共交通正常營運。

內地多地出現公交停運情況 原因均為虧損嚴重

《濟南時報》報道，河南商丘公交的情況並非孤例。2023年以來全國多地都曾出現部分公交線路甚至公交公司停運現象。2日12日，黑龍江漠河公交公司發出類似公告，決定2月15日暫停運行。

2022年河南邯鄲傳出公交因虧損停運。(濟南時報)

廣州市番禺區，亦出現公交公司因經營不善，致使多條便民服務車於1月中旬停運。經市民反映和媒體報導，上述政府監管部門及時介入，公交公司恢復運營。

2022年公營的蘭州公交集團因負債累累達39億元，已數月發不出工資，於是下令員工自辦貸款發薪給自己，並由公司作保還本還息，一度引發輿論熱議，河南邯鄲也一度傳出公交因虧損停運。目前上述公交停運案例都是由政府監管部門介入才得以緩解。

胡錫進：公交停運是地方財政情況不太好的縮影

前《環球時報》總編輯胡錫進針對「商丘公交一度宣布停運」發文指出，「擬停運公車」滑稽戲應是商丘地方財政情況不太好的縮影。他表示，「人們難免要猜，是因為當地政府拖欠對公車公司的財政補貼，公車公司也是迫於無奈，以特殊方式向政府『討欠款』。」

他指出，發展好經濟真是解決一切民生問題之本，也是保持社會長期穩定之本，「實乃中國各地需要認真為之的最大政治。誠望2023年見證新一波經濟創造和釋放，用增長和繁榮消解難點，加固全社會的信心。」