廣西一地洩漏不明氣體　呈黃綠色且濃烈刺鼻　有人吸入後倒地送院

網傳廣西柳州市有木板廠附近洩漏不明氣體，氣體呈現淡黃色且濃烈刺鼻，多名村民吸入後不適送院。

2月20日，柳江區人民政府辦公室通報，涉事人員曾某竊取不明氣體洩漏的廢舊鐵罐，廢舊鐵罐標註為氯氣，目前正由專業機構化驗以確認氣體屬性。



事發地位於柳州市柳江區進德鎮貓公山屯一木板廠附近。影片顯示，2月17日下午5時18分，在一個堆放木材、鉤機等物件的空地上，有人正在較遠處位置走動。

該人走向角落處的一瓶氣罐，手動操作一番後，氣罐突然有大量淡黃色的氣體湧出，並快速向周圍蔓延，不足30秒，氣體已覆蓋了整片空地，且顏色由淡黃色變為黃綠色，該人見狀快步逃離現場。

有村民稱，事發現場氣味刺鼻，該名人士吸入不明氣體後倒地，被送院救治。2月20日，柳江區進德鎮三千村村委會一工作人員稱，倒地男子送院後已恢復意識，暫無生命危險。

住在事發現場幾百米外的村民憶述，事發後他們在室內曾聞到奇怪的氣味，但空氣顏色正常，次日白天怪味消失。事發地為該村一處荒地，平日堆放廢舊材料，距離村民聚集區有一兩公里。

三千村一村幹部透露，2月17日下午，氯氣洩漏後，包括搬運的村民在內，共有4、5個人有身體不適，「在荒地附近的住戶吸入了一點點，身體有些不舒服」。

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2月20日，柳江區人民政府辦公室通報稱，事發現場無人員傷亡，身體不適的民眾已送院就診。目前，一人住院觀察，生命體徵平穩。

2月17日晚上11時，經廣西壯族自治區柳州生態監測中心現場檢測，現場未檢出氯化氫、氯氣，空氣質量與該區域周邊環境的空氣指標一致。截至2月18日上午11時，涉事罐體已由專業機構清運處置，現場已消毒完畢。

淡黃色氣體快速向周圍蔓延。

經查，不明氣體洩漏的廢舊鐵罐系涉事人員曾某竊取，廢舊鐵罐標註為氯氣，目前正在由專業機構化驗以確認氣體屬性。曾某已因盜竊被柳州市公安局柳江分局依法行政處罰，案件還在進一步偵辦中。

公開資料顯示，氯氣被列入內地《危險化學品名錄》，是一種有強烈刺激性氣味的劇毒氣體，具有窒息性，是氯鹼工業的主要產品之一。氯氣在常溫常壓下為黃綠色，主要通過呼吸道侵入人體並溶解在黏膜所含的水分中，會對上呼吸道黏膜造成損害。