香港取消口罩令引內地熱議　陝西女搭巴士拒戴口罩：憲法沒有規定

行政長官李家超今日（28日）出席行政會議前宣布明日（3月1日）起全面撤銷口罩令，包括在室內及戶外及乘坐公共交通工具時均不用戴口罩。

這條消息迅速登上微博熱搜第一，網民亦將內地情況與香港對比，呼籲內地也盡快宣布。

而近日，陝西西安一女子乘坐巴士時未帶口罩被其他乘客指責，但該女子態度強硬稱「憲法沒有規定我戴口罩！」網民才紛紛意識到，自疫情開始至目前，內地並未出台過任何一條法律要求民眾佩戴口罩。



據《梨視頻》報道，陝西西安女子由於乘坐巴士時未帶口罩，司機便拒絕開車，乘客紛紛指責女子。但女子態度強硬表示，「我維護國家利益，早就說不讓戴口罩了。你戴口罩是因為你自私，憲法沒有規定我們戴口罩，我今天就是不戴。」

陝西西安一女子搭乘巴士拒不戴口罩，態度強硬稱「憲法沒有規定」。（影片截圖）

雖然被現場乘客指責，但網民卻紛紛撐該女子，「沒問題，戴口罩是自願的，不應強求」。還有網民表示，若真要大家戴口罩，可以學習香港出台「口罩令」，「剛剛看到香港口罩令取消，再看這」。

網民意見摘錄：

「自願戴口罩就好了，疫情剛放開時都戴口罩不還是很多人陽了嗎？也沒有規定必須戴口罩啊，戴久了還真的當成一個死規定了？」

「大陸有正式口罩法令嗎？」

「權威大佬說過，中國從沒強製過戴口罩」

「香港取消算是好消息，希望內地很快也宣布吧​」

「感覺香港公眾執行口罩令還是挺嚴格的，不知是出於對處罰的恐懼還是對病毒的恐懼」

「大陸啥時候取消，這平時都不戴，上公共交通工具的時候要，不是掩耳盜鈴，自欺欺人嘛」

