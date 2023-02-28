口罩令取消｜抗疫措施近全撤　崔定邦稱是好消息　五一更多內地客

政府宣布明天（3月1日）起全面撤銷口罩令，旅遊促進會總幹事崔定邦表示，雖不會令訪港旅客人數有直接影響，但此意味本港已幾近撤銷所有防疫措施，對旅遊業界仍是好消息。他又認為本港旅遊業復蘇步伐快，且旅遊業界正整裝待發，對本港旅遊業前景感樂觀，又期望可於五一黃金周迎來更多內地旅客。



▼2月27日 口罩令下的市況▼



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崔定邦續說，參考國際航空運輸協會推算，預料本港過境旅客料於今年底至2024年初回復至2019年的水平，以此速度衡量，本港旅遊業復蘇步伐快，相信不會落後或輸蝕其他鄰近城市或國家，旅遊業界亦開始整裝待發，重整人手。

旅發局本月中公布，上月訪港旅客錄得約50萬人次，比去年12月多近3倍，較疫情前（2019年）全年日均旅客數字恢復約1成；休閒旅客比例亦錄得增長。當中內地旅客佔27.9萬人，達去年全年內地訪港人數的7成。崔定邦指，內地旅客訪港數字回升快，期望可於五一黃金周，進一步回復至較高水平。他也說，本港有不少新興旅遊景點包括故宮文化博物館等，另主題樂園亦深受旅客歡迎，對本港旅遊業復蘇感樂觀。