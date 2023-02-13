二孩開放7年　廣州等市發布學位預警　專家揭「上學難」背後原因

2016年1月1日，內地結束計劃生育政策全面放開「二孩政策」。過去7年，當年出生的二胎兒童已到入學年齡。據《中國新聞周刊》報道，多地已於近期發布中小學學位預警。廣州上百所學校學位出現供給緊張，浙江樂清市、長春、成都等地也相繼出現此類現象。



學位預警指學區內預期生源數量超出了學校的接納能力。其中，級別最高的為「紅色預警」，表示施教區內適齡兒童（少年）人數達到或超過學校擬招生計劃數的100%。

1月9日，廣州市海珠區教育局發布2023年公辦小學學位預警通告，預測區內17所公辦小學（校區）低年級可能學位供給緊張。南沙、荔灣、從化、番禺多區也相繼發布「學位預警」。

浙江樂清市教育局此前也表示，部分公辦小學、初中2023年-2025年適齡入學學童人數超過擬招生計劃數，20餘所義務教育階段學校呈現「紅色預警」，還有學校呈現「黃色預警」。

學位預警可以提醒家長，哪些學校學位緊張，以提前應對。近年來，學位預警已成常態。在這背後，也是教育、資源、人口等問題的進一步集中。

教育資源分配不均 家長嚮往優質教學

中國教育科學研究院研究員儲朝暉指出，引發學位緊張的原因不是數量問題，而是教育資源招生不均衡所致。政府應當實現當地學校之間的均衡，避免出現學校之間差距過大的情況。

升學專家梁挺福亦稱，「現在各地都在搞人才引進，但是有關孩子入學的學位建設是遲遲落後的」。另外，在中國學位往往和戶口及房產綁定，就近優先錄取，因此家長可選擇的學校並不多。若無法就近入學，則不得不搬到更容易入學的地區生活。而私立學校學費昂貴、教學質量參差，多數家長不會輕易選擇。

出生人口帶來兩難選擇

雖然學位緊張，但是出生率下降是当前不爭的事實，2022年中國進入人口負增長，有聲音擔心，擴建校園可能會在未來造成閒置。

21世紀教育研究院院長熊丙奇建議推進「小校小班」建設，不僅可提高教學質量，亦可避免因人口減少導致學校、老師遭撤。另通過購買私立學校學位，為適齡兒童提供學位，探索義務教育多元辦學模式。