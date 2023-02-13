2020年中國女性終身無孩率接近10%　初婚年齡推遲至26.3歲

2月11日，第三屆中國人口與發展論壇在北京舉行。

調查顯示，全國適齡人口初婚年齡不斷推遲，初育年齡推遲到27.2歲。2020年，中國女性終身無孩率接近10%



調查顯示，中國低生育率和家庭小型化趨勢明顯。2020年，中國平均家庭戶規模降至2.62人，較2010年減少0.48人。家庭觀念變化帶來的延遲婚育、不婚不育，成為中國生育水平下行的最主要因素。

全國適齡人口初婚年齡不斷推遲，女性平均初婚年齡從20世紀80年代的22歲，持續上升至2020年的26.3歲，初育年齡推遲到27.2歲。

育齡婦女生育意願持續走低，2021年平均打算生育子女數為1.64個，低於2017年的1.76個和2019年的1.73個；其中，90後、00後平均打算生育子女僅為1.54個和1.48個。

女性現有子女數由2019年的1.63下降到2022年的1.19。女性終身無孩率快速上升，2015年為6.1%，2020年接近10%。

中國計生協黨組書記、常務副會長王培安。（微信公眾號＠健康中國觀察）

中國人口與發展研究中心於2021年的調查顯示，35歲以下女性，只有不到70%的人認為「有孩子的人生才完整」。中國計生協黨組書記、常務副會長王培安表示，在中國生育保障水平低的情況下，如果沒有婚育觀念的引導，生育水平的提升將異常艱難。

王培安建議，提倡適齡婚育、優生優育，鼓勵夫妻共擔育兒責任；落實年休假制度，逐步調整縮短工作時間，推行彈性工作制；大力發展家政、養老、托幼托育產業，不斷為家庭建設賦能增效；提高優生優育服務水平，持續提高出生人口素質。

同時，將家庭視為公共政策的基本單位，在城鎮化、戶籍改革、就業、醫療、養老、社會保障、住房、稅收等領域的政策創制中，充分體現保護婚姻家庭、鼓勵家庭成員團聚的導向，例如以家庭戶為單位制定稅收優惠措施，允許部分保險在家庭成員之間適度轉移等。